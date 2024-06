「BACK TO THE MEMORIES PART3」

2016年の結成以降、リーダーの世界、佐藤大樹を中心としたパフォーマンス力を武器に成長し続けてきたFANTASTICS。2023年にはグループ初の単独アリーナライブを成功させ、今年初のアリーナツアーも開催。そんなステージでのパフォーマンスに定評があるFANTASTICSのメンバーが、通常のライブでは見られない姿を披露しているのが、日本映画専門チャンネルで7月16日(火)、17日(水)、18日(木)と3夜連続で放送されるエンターテインメントショー「BACK TO THE MEMORIES」シリーズだ。

歌と芝居が融合したライブステージ「BACK TO THE MEMORIES」

「BACK TO THE MEMORIES」は、リーダーの世界と佐藤大樹から、6人だけで新しいユニットとして新たなエンタメを作るよう言い渡されたボーカルの八木勇征、中島颯太、パフォーマーの澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人の6人によるユニット・FANTASTIC 6によるライブステージだ。

"ファッション、ダンス、歌、マジックなど日本が元気だった時代のカルチャーを学ぶ"というコンセプトの冠番組「FUN!FUN!FANTASTICS」から派生し始動したこのステージは、ストーリーが展開するなか、80年代、90年代のヒット曲を歌ったり、テーブルクロス引きといった隠し芸を披露したり...と、どこか懐かしさを感じさせるエンタメのバラエティパックのような内容となっている。

「BACK TO THE MEMORIES」

「BACK TO THE MEMORIES」

例えば、大鶴義丹と田中美奈子というベテラン俳優ともにステージを作り上げた2021年の第1回では、主人公(八木)の両親(大鶴と田中)の離婚の危機に、FANTASTIC 6の仲間たちが、両親が出会い恋をしたあの頃の気持ちを思い出させるための作戦を実行するというストーリーが展開する。

C-C-Bの「Romanticが止まらない」やLINDBERGの「今すぐKiss Me」、TM NETWORKの「Get Wild」など、往年の名曲を次々と歌唱。八木と中島の抜群の歌唱力はもちろん、ピタッと揃った高速ダンスに、芝居仕立てのユニークなパフォーマンスなど、スキルの高さを存分に発揮している。小沢健二 featuring スチャダラパー「今夜はブギー・バック」での瀬口のラップなど、持ち味を存分に生かしたステージはさすがだ。

「BACK TO THE MEMORIES PART2」

「BACK TO THE MEMORIES PART2」

毎年恒例のステージとしてシーズンを重ねるごとに公演規模や各メンバーの芸域も広がりを見せてきており、定番のテーブルクロス引きから、身体能力を生かしたスキッピングロープ、大喜利など、多彩な芸事にチャレンジ。メンバー自身がアイデアを出し合いながら、進化したエンタメの形を提示している。

「BACK TO THE MEMORIES PART3」

「BACK TO THE MEMORIES PART3」

アーティスト活動はもちろん、近年は個人での俳優業も目立つなど、活躍の場を広げているFANTASTICSのメンバーだが、その背景の一つとなっている「BACK TO THE MEMORIES」。9月からは第4弾となる「BACK TO THE MEMORIES PART4」が、全国6都市で開催を控えており、どのような進化を遂げているのか確かめる意味でも、過去のシリーズをチェックしておきたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

BACK TO THE MEMORIES

放送日時:2024年7月16日(火)20:00〜

BACK TO THE MEMORIES PART2

放送日時:2024年7月17日(水)20:15〜

BACK TO THE MEMORIES PART3

放送日時:2024年7月18日(木)20:00〜

チャンネル:日本映画専門チャンネル

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ