EXO チェン＆シウミンも出演決定！日本で開催の「DREAM CONCERT」第2弾ラインナップ公開

これから世界中で開催される「DREAM CONCERT WORLD」のスタートを切る、記念すべき初公演となる「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」の第2弾出演アーティストラインナップが公開。レジェンドアーティストや、これからブレイク必至の新人アーティストなど多彩なラインナップとなっている。ラインナップにはEXOのチェン、シウミンをはじめ、チェ・スホ、ハ・ソンウン、JD1(チョン・ドンウォン)、K4、NOMAD、RESCENE、The KingDom、TRENDZが名を連ねた。

先に公開された第1弾ラインナップにはBADVILLAIN、DAY6、EPEX、KISS OF LIFE、NCT WISH、NewJeans、NEXZ、ONEW(SHINeeのオンユ)、tripleS、TWSが公開され、熱い反響を呼んでいる。「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」には、韓国を代表する大手芸能プロダクションであるHYBE、JYPエンターテインメント、SMエンターテインメントに所属するアーティストはもちろん、レジェンドアーティストや様々なジャンルのミュージシャン、多彩な個性を持つ次世代K-POPアーティストまでが参加し、これまで以上に強烈で素晴らしいステージを届ける。「DREAM CONCERT WORLD」はこれまでのDNAを受け継いで全世界に向けた、いわゆるグローバルドリームコンサートの形態に生まれ変わる。総括プロデューサーと演出は韓国音楽界の巨匠オ・ジュンソン監督(Forest Media代表)が務め、日本、アメリカ、ヨーロッパ各国、香港、タイ、ベトナム、オーストラリア、マレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど世界各地で開催していく。過去最高のラインナップで注目される「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」は、近日中にMCを含む追加ラインナップが発表される予定だ。チケット情報は明日(21日)、公式サイトを通じて発表される。

■公演概要

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」

【日程】

2024年8月10日(土)、11日(日)



【会場】

ベルーナドーム(西武ドーム)



※追加出演アーティスト、MC、開演時間、チケット券種、価格、受付開始日などは今後のリリースおよび公式サイトにて発表いたします。



【主催】

Forest Media Inc、社団法人韓国芸能制作者協会、京郷新聞社、株式会社Forest Japan



■関連リンク

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」公式サイト