『NCIS：LA』スターも登場！『発見！ファミリー・ルーツ』新エピソードが6月30日（日）より独占日本初放送

自身のルーツを探る英国の人気番組を元にリサ・クドロー(『フレンズ』)が製作総指揮を務める『発見!ファミリー・ルーツ』。その新エピソードが、6月30日(日)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて放送される。

元ネタは21シーズン目を迎える長寿番組

元ネタは、英BBCで2004年より放送されている人気番組『Who Do You Think You Are?(原題)』。これまでケイト・ウィンスレット、オリヴィア・コールマン、イアン・マッケラン、パトリック・スチュワート、ジェレミー・アイアンズといった著名人が先祖を辿っており、今年シーズン21の放送を控えている。日本にも似た切り口の『ファミリーヒストリー』という番組があるが、こちらは著名人が自ら様々な場所に足を運んだり、人の話を聞いたりして情報を集めていくというスタイルだ。

英国版より6年遅れて2010年に本国アメリカでスタートした『発見!ファミリー・ルーツ』では、アメリカの著名人たちが先祖の歴史を辿るというパーソナルな旅に出て、歴史学者や専門家の力を借りながら系図を紐解いていく。家系にまつわるストーリーに隠された武勇伝、悲劇、愛、裏切りなどが明らかになるにつれ、各回のゲストの感情や驚きが画面を通して伝わってくる。

30日(日)から独占日本初放送となるシーズン4では、クリス・オドネル(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)、ゾーイ・デシャネル(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)、クリスティナ・アップルゲイト(『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』)というドラマスターたちをはじめ、元祖スーパーモデルのシンディ・クロフォードや人気歌手のケリー・クラークソンなど、バラエティ豊かな7人の歴史を探る。

『発見!ファミリー・ルーツ』放送情報

6月30日(日)19:00スタート(字幕版)

※7月1日(月)以降の放送日時は毎週土曜日18:30〜

(海外ドラマNAVI)