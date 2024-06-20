ÅìËÌ¤âÇß±«Æþ¤ê¤Ø¡¡ÆîÉô¤Ï23Æü¤´¤í¡¢ËÌÉô¤Ï24Æü¤´¤í¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡Æüº¹¤·¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò
ÅìËÌÃÏÊý¤â±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü(Æü)¤ÏÅìËÌÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯±«¤Ç¡¢Çß±«Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á¡¦Ê¡Åç¸©Æâ¤òÃæ¿´¤ËÃ»»þ´Ö¤ÎÂç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü21Æü¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¡£
ÅìËÌ¤âÇß±«Æþ¤ê´Ö¶á
Á´¹ñÅª¤ËÇß±«Æþ¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Æüº¹¤·¤¬µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤ÏÌÀÆü21Æü(¶â)¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
23Æü(Æü)¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËËÌ¾å¤·¤Æ¡¢ÅìËÌÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅìËÌÆîÉô¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Áá¤±¤ì¤ÐËÌÉô¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢»³·Á¡¦Ê¡Åç¸©Æâ¤òÃæ¿´¤ËÃ»»þ´Ö¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
24Æü(·î)¤âÅìËÌËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬Â³¤¡¢ÅìËÌËÌÉô¤â¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÏ¢¤Î±«¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤º¡¢25Æü(²Ð)¤«¤é¤ÏÅìËÌÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤ÎÇß±«¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê·¿¤Ç¡¢À²¤ì´Ö¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤ë»þ¤ÏÂç±«¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Çß±«¤Ïµ¨Àá¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Çß±«¤ÎÆþ¤êÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë5Æü´ÖÄøÅÙ¤Î¡Ö°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡×¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
28Æü¡Á7·î3Æü¡¡¾ø¤·½ë¤¯Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
28Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï»±¥Þ¡¼¥¯¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¯¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï·îËö¤«¤é7·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤ÏÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤Ï¼å¤¯¡¢±À¤Î´Ö¤«¤éÆü¤Î¤µ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Çµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìËÌÆîÉô¤Ç30¡îÁ°¸å¡¢ËÌÉô¤Ç¤â25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´À¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤Î°õ¾Ý¤è¤ê¤âÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äµÙ·Æ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎãÇ¯¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¹âÎð¤ÎÊý¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬¤±¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¹¤·¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò
ÌÀÆü21Æü(¶â)¤Ï¡¢ÅìËÌ³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Çß±«Æþ¤êÁ°¤Îµ®½Å¤ÊÆüº¹¤·¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉÛÃÄ´³¤·¤äÀöÂõ
ÉÛÃÄ¤ä¥·¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤ëÆü¤Ë´³¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏª¤Ç¼¾¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤â¥«¥ÓÂÐºö¤ËÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Çß±«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¿å²ó¤ê¤Î¤½¤¦¤¸
¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÌÌ½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤â¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿Æü¤Ë¤½¤¦¤¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÓ¿å¹Â¤ä¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÃÏ¤Ê¤É¤òÉºÇò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£´¹µ¤
²¡¤·Æþ¤ì¤ä²¼ÂÌÈ¢¤Ê¤É¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¼¾µ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤ËÈâ¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤Î¼¾µ¤¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀðÉ÷µ¡¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤ë¤È¸úÎ¨Åª¤Ë´¹µ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËµÛ¼¾ºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤È¼¾µ¤¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Çß±«¤ÎÂç±«¤ËÈ÷¤¨¡¢¼«Âð¤ä³Ø¹»¡¦¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î¶á¤¯¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤äÈòÆñ¾ì½ê¤ò¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢ÈòÆñÍÑÉÊ¤Î³ÎÇ§¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÃåÂØ¤¨¤Ï²ÆÊª¤«¡¢¿©ÉÊ¤Î´ü¸Â¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çß±«¤Îµ¨Àá¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£