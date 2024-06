株式会社CELLORB(セルオーブ)が展開している、対戦格闘ゲームのライブ配信や大会の企画・運営を行う団体「TOPANGA(トパンガ)」。そんな「TOPANGA」が運営する、「ストリートファイター6」の長期リーグ戦「第5期 TOPANGA CHAMPIONSHIP(トパンガ チャンピオンシップ)」のオンライン本戦リーグが2024年6月19日より開幕。初日となったDAY1「Aブロック」では、格ゲー界のリビングレジェンド・“ジャパニーズ弾ボーイ”梅原大吾(ウメハラ)選手が、板橋ザンギエフ選手とボンちゃん選手を下す万全の仕上がりを披露。SNSでは「ウメハラ」がトレンド入りし話題となっている。

「第5期 TOPANGAチャンピオンシップ」

本戦リーグ・Bブロックに出場する選手陣

YouTubeチャンネル登録者数3.8万人(2024年6月13日現在)の修行僧さん。「スト6」を愛し、マスターリーグの“最下層”という魔窟で死闘を繰り広げている

本戦リーグ・Aブロックに出場する選手陣

本戦リーグ・Cブロックに出場する選手陣

2日目となる6月20日はBブロックの選手が登場。日本の格闘ゲームシーンをけん引するレジェンドばかりなので、Aブロック同様の熱戦が期待される。気になる「本日の対戦カード」も発表されたので紹介。推し選手の対戦相手をチェックしよう。■Bブロック出場選手CR|かずのこG8S / HB|カワノDFM|竹内ジョンBC|立川SS熊本|ひぐちBEAST|ふ〜どG8S|ぷげらVL|マゴVICTRIX|ももち■本日の対戦カード【Bブロック】【1】かずのこ vs マゴ【2】ひぐち vs 立川【3】ももち vs 竹内ジョン【4】ふ〜ど vs ぷげら【5】ひぐち vs 竹内ジョン【6】かずのこ vs 立川【7】カワノ vs ぷげら【8】ももち vs マゴ【9】かずのこ vs 竹内ジョン【10】ふ〜ど vs カワノ【11】立川 vs マゴ【12】ひぐち vs ももち人気配信者・修行僧さんが見どころを解説!【修行僧】エドばっかり(4名?)との事で、SNSでは「エド最強決定戦」とも言われていますね。そのなかでも、注目はオープン予選を突破したモダン使いの星・立川選手です。ここも強豪ばかりのブロックですが、立川選手はつい先日サウジ行き(※)も決まって勢いもあると思うので活躍に期待しています。あと個人的にですが、カワノ選手、かずのこ選手の配信はよく見ているので応援したいです!(※)サウジアラビアで開催予定の「Esports World Cup 2024」■「Aブロック」day1結果(6月19日実施)【負】翔 2−3 ヤマグチ【勝】【負】りゅうきち 2−3 藤村【勝】【勝】もけ 3−0 cosa【負】【勝】ウメハラ 3−1 板ザン【負】【負】ヤマグチ 1−3 りゅうきち【勝】【勝】翔 3−1 cosa【負】【勝】もけ 3−2 藤村【負】【勝】ボンちゃん 3−1 板ザン【負】【勝】cosa 3−2 藤村【負】【勝】もけ 3−2 ヤマグチ【負】【勝】翔 3−2 りゅうきち【負】【勝】ウメハラ3-0ボンちゃん【負】■Aブロック出場選手の勝敗(6月19日時点)VL|もけ(春麗)3勝/0敗/5ポイントBEAST|ウメハラ(豪鬼)2勝/0敗/5ポイントIBUSHIGIN|翔(豪鬼)2勝/1敗/2ポイントRB|ボンちゃん(豪鬼)1勝/1敗/-1ポイントFAV|りゅうきち(ケン)1勝/2敗/0ポイントSNB|藤村(豪鬼)1勝/2敗/-1ポイントSNB|ヤマグチ(エド)1勝/2敗/-2ポイントIBUSHIGIN|cosa(ケン)1勝/2敗/-4ポイントDFM|板橋ザンギエフ(ザンギエフ)0勝/2敗/-4ポイント■Cブロック出場選手G8S / RB|ガチくんA.M.G|こばやんFAV|sakoCR|シュートRC / ROHTO Z!|ときどCG|鶏めしエヴァ:e|ひかるSBI|ひびきVL|水派各試合は「オープン予選」(実施済)、「本戦リーグ」(6月19日〜7月5日(金)に実施)、「本戦ファイナル」(7月12日(金)〜14日(日)に実施)の順で開催されている。6月19日から始まった「本戦リーグ」には、招待選手24名にオープン予選通過選手の3名をあわせた計27名が出場。9名ずつ3グループに分かれて総当り戦を行い、各グループの上位2名と、グループ3位同士の決定戦の勝者、計7名が本戦ファイナルへ進出。 7月12日からの「本戦ファイナル」では7名による総当たり戦を行い、優勝者を決定する流れとなる。■本戦スケジュール・オンライン本戦リーグ6月19日(水)6月20日(木)6月21日(金)6月23日(日)6月24日(月)6月25日(火)7月3日(水)7月4日(木)7月5日(金)・オフライン本戦ファイナル7月12日(金)7月13日(土)7月14日(日)・賞金(オフラインFINALの最終結果)1位 200万円2位 100万円3位 50万円4位 25万円5位 12万円6位 8万円7位 5万円本戦リーグはYouTubeやTwitchで視聴できるので「推し」選手を応援しよう!