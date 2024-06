T・ジョイ京都に日本初導入される「ScreenX with Dolby Atmos®」の特別内覧会が6月20日に行われた。

「ScreenX with Dolby Atmos®」は、CJ4DPLEX社が展開する3面マルチプロジェクション映画上映システム「ScreenX」と、ドルビーラボラトリーズ社が展開する全身を包み込むような音の世界「Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)」を兼ね備えたラージフォーマット。座席数262席(+車椅子2席)のシアター9に導入される。

6月21日のオープンに先駆けて行われた内覧会では、プロモーション映像とあわせて、『トップガン マーヴェリック』と『マッドマックス:フュリオサ』のフッテージ映像が上映された。正面のスクリーンと両側面に映像が投影されることによって270度の視界すべてで映画を体験できる「ScreenX」と、リアルなサウンドで縦横無尽にシアター内を移動する立体音響技術のドルビーアトモスが合わさることにより、圧倒的な没入感、臨場感を体験することが可能に。

株式会社T・ジョイの担当者によると、「ScreenX with Dolby Atmos®」は、アクション映画やSF映画などダイナミックな映像や音響が持ち味のジャンルはもちろん、コンサート映画/ライブドキュメンタリーとの相性もいいようだ。「普段からラージフォーマットで映画を楽しんでいる方はもちろん、そういった経験のない方にも、映画体験がここまで進化していることを楽しんでいただきたい」とメッセージを寄せた。

なお「ScreenX with Dolby Atmos®」ではオープン記念上映として、『トップガン マーヴェリック』『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』『ゴジラ-1.0』の3作品が6月21日から7月11日にかけて上映される。

今後の上映ラインナップには、6月21日から『マッドマックス:フュリオサ』(ScreenX with Dolby Atmos®)、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』(ScreenX with Dolby Atmos®)、BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024『BTS: Yet to Come in Cinemas』(ScreenX)の3作品、7月5日から『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』(Dolby Atmos®)、7月12日から『キングダム 大将軍の帰還』(ScreenX with Dolby Atmos®)、7月19日から『怪盗グルーのミニオン超変身』(ScreenX)、7月24日から『デッドプール&ウルヴァリン』(ScreenX with Dolby Atmos®)、8月1日から『ツイスターズ』(ScreenX with Dolby Atmos®)が控えている。

鑑賞料金は、ScreenX with Dolby Atmos®作品が各種鑑賞料金または各作品前売鑑賞券に一律追加+900円、ScreenX作品が各種鑑賞料金または各作品前売鑑賞券に一律追加+700円、Dolby Atmos®作品が各種鑑賞料金または各作品前売鑑賞券に一律追加+200円となっている。

(取材・文=宮川翔)