韓国アーティストfrom20、HELLO GLOOMが7月に東京で単独ライブを開催！

自身が映像ディレクター、プロデューサーを務め、音楽活動を行い、韓国・日本・ヨーロッパなどを中心にグローバルな活動を展開しているfrom20とHELLO GLOOMが、7月に東京で単独ライブを開催する。from20は韓国の番組「Hype Boy Scout」に出演し、自身の魅力を伝えるなど、多様な活動を行っている。今回のライブは5月ぶりのライブとなり、公演のタイトル「from20 X HELLO GLOOM THE LIVE IN TOKYO 2024 〜 My Summer Memories 〜」の通り、初夏の思い出をファンと作る予定だ。また、アンコール時は、携帯電話・スマートフォンでの撮影が可能となる。

チケットは「楽天チケット」から販売中で、事前の購入でフォトカードの特典を受け取ることができる。

■公演概要

「from20 X HELLO GLOOM THE LIVE IN TOKYO 2024 〜 My Summer Memories 〜」



【日程】

・2024年7月6日(土)

1部 開場12:30 / 開演 13:00

2部 開場17:30 / 開演 18:00



・2024年7月7日(日)

1部 開場12:30 / 開演 13:00

2部 開場17:30 / 開演 18:00



【会場】

OOKAYAMA THEATER(大岡山劇場)



【チケット情報】

・前売り:6,000円(税込)※フォトカード特典

・当日:6,000円(税込)

