ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」にあるレストラン「イーポック」

「イーポック」のリニューアル1周年を記念し「よくバル&肉バル フェスティバル」と題したディナーブッフェが期間限定で開催されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」ディナーブッフェ「よくバル&肉バル フェスティバル 」

開催期間:2024年7月18日(木)〜9月4日(水)

開催店舗:ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内レストラン「イーポック」

カラフルに彩られた店内で和・洋・デザートなど種類豊富なメニューが堪能できる、ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内のレストラン「イーポック」

「イーポック」のリニューアルオープン1周年を記念して、ゲストへの感謝を込めた肉の魅力を存分に味わえる「よくバル&肉バル フェスティバル」が開催されます。

期間中店内には牛肉・豚肉・鶏肉・鴨肉などをさまざまなアレンジと季節の食材とともに味わえるメニューが勢揃い。

シェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、ここでしか味わえない贅沢なひとときが堪能できます☆

よくバル フェスティバル 〜 至福の肉バル 〜 スペシャル・ディナーブッフェ

開催期間:2024年7月18日(木)〜 7月21日(日)、8月10日(土)〜 8月18日(日)

開催時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:

・大人(中学生以上)5,500円/小学生 2,750円/4歳〜小学生未満 1,650円/3歳以下無料

・アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

メニュー例:

鉄板焼きBBQ(ライブキッチン)/スペアリブ温野菜添え/骨付きチキン ハニーマスタードソース/和風おろしハンバーグ/肉吸い/粗挽きつくねてりやきソース/グリルチキンと焼き野菜のサラダ/紅茶鴨とフィジリのしょうがクリーミィドレッシング/グリルチキンと焼き野菜のコブサラダ/ポークカマンベールのピンチョス/瀬戸内レモンのレアチーズ/クロカンブッシュ/オペラ など

ライブキッチンでの鉄板焼きBBQや、スペアリブ温野菜添えなどが食べ放題で味わえる「よくバル フェスティバル 〜 至福の肉バル 〜 スペシャル・ディナーブッフェ」

デザートには瀬戸内レモンのレアチーズやクロカンブッシュなどが並びます。

「よくバル フェスティバル 〜 至福の肉バル 〜 スペシャル・ディナーブッフェ」限定 スペシャル・ワンディッシュ

イーポックで人気のディナー限定ワンディッシュは、リニューアルオープン1周年を記念した2種類の特別メニューをラインナップ。

HOTワンディッシュとして「牛肉の塩釜焼き」、SWEETSワンディッシュとして「ピスタチオとナッツのムース あずきホイップ添え」が提供されます。

HOTワンディッシュ「牛肉の塩釜焼き」

HOTワンディッシュとして提供される「牛肉の塩釜焼き」

牛肉を塩の塊で包み、オーブンでじっくり焼き上げることで肉汁を閉じ込め、ふっくらジューシーで柔らかい食感と豊かな風味が堪能できます。

シェフが塩の釜を割り、食べやすい大きさにカットする様子も見どころです。

仕上げには、肉汁をベースにした濃厚な「グレービーソース」と、シンプルに肉の旨味を引き立てる「岩塩」の2種類が楽しめます。

SWEETSワンディッシュ「ピスタチオとナッツのムース あずきホイップ添え」

SWEETSワンディッシュは「ピスタチオとナッツのムース あずきホイップ添え」

濃厚なピスタチオとナッツの風味が楽しめるムースに、甘さ控えめのあずきとホイップが絶妙にマッチした、和と洋が織りなすハーモニーが味わえます。

ホテル開業記念日限定「BIRTHDAYケーキ」

提供日:2024年7月18日(木)のディナーブッフェ

ホテルの開業記念日でもある7月18日のディナーブッフェ限定で「BIRTHDAYケーキ」が登場。

当日、大きなケーキがゲストの目の前でカットして提供されます。

いちごの絶妙な甘みと酸味に加え、バニラがほんのり香る滑らかな生クリームと、ふわふわのスポンジのハーモニーが堪能できるケーキです。

※ひとりワンプレートまで

肉バル フェスティバル ディナーブッフェ

開催期間:2024年7月22日(月)〜 8月9日(金)、8月19日(月)〜 9月4日(水)

開催時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:

・大人(中学生以上)4,950円/小学生 2,200円/4歳〜小学生未満 1,430円/3歳以下無料

・アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

メニュー例:

鉄板焼きBBQ(ライブキッチン)/南蛮風鶏天/豚ヒレ肉の塩麹パン粉焼き ざくぎり野菜のトマトソース/ケイジャンポーク サルサソース/鶏のからあげ油淋鶏ソース/手羽先のあぶり焼き実山椒グレービーソース/生ハムとリーフサラダ/鶏肉と野菜の黒酢たまねぎドレッシング/イチゴのミニクレープ/フルーツミルク寒天 など

南蛮風鶏天や豚ヒレ肉の塩麹パン粉焼き ざくぎり野菜のトマトソースなどが味わえる「肉バル フェスティバル ディナーブッフェ」

イチゴのミニクレープやフルーツミルク寒天などのデザートメニューも一緒に楽しめます。

「肉バル フェスティバル ディナーブッフェ」限定 ワンディッシュ「USサーロインのローストビーフ シャリアピンソース」

肉バル フェティバル限定のワンディッシュは、大人もお子さんにも人気の「ローストビーフ」

じっくりローストしたきめ細かく柔らかいジューシーなUSサーロインに、玉ねぎの甘みと旨味が凝縮されたシャリアピンソースが絶妙に絡み合う、風味豊かな心もお腹も満たされる大満足の1品です。

味わい深いローストビーフを、スタッフの方が席まで届けてくれます。

「野菜の日」キャンペーン

開催期間:2024年8月 24日(土)〜 8月 31日(土)

8月31日の「野菜の日」を含む 1週間、数種類のドレッシングをはじめ、野菜ジュースとドレッシングを組み合わせたアレンジドレッシングなどが楽しめるサラダコーナーが2024年も登場します。

期間中、「あなたの推しドレはどれ?」イベントとして、シェフイチオシのドレッシングを使ったアレンジサラダメニューが用意され、『イーポック推しドレ総選挙』を実施。

投票された方は、レストランのお食事券やオリジナルグッズなどが当たる『野菜の日くじ抽選会』に参加できます。

さらに、野菜を使用して1日に必要な野菜350gを体感できるゲームや推定野菜摂取量がチェックできる体験など、家族みんなで楽しめるイベントも開催される予定です。

リニューアルオープン1周年記念 ランチョンマットをプレゼント

リニューアルオープン1周年を記念して、オリジナルランチョンマットをお子さんを対象にプレゼント。

レストラン店内と同じアメコミ調のデザインで、とってもかわいいランチョンマットは、塗り絵としても遊べます。

食事中はランチョンマットとして、食事後は色を塗って自分だけのオリジナルランチョンマットを完成させることができるグッズです。

期間限定で「ランチブッフェ」を営業

実施期間:2024年7月19日(金)〜 7月21日(日)、8月10日(土)〜 8月18日(日)

実施時間:11:30〜14:00(最終入店 13:15)

料金:

・大人(中学生以上)2,970円/小学生 1,430円/4歳〜小学生未満660円/3歳以下無料

・アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

メニュー例:焼き鳥(ライブキッチン)/黒カレー/べジブッフェ/チョコレートファウンテン など

ホテルリニューアルオープン1周年を記念して、期間限定でランチブッフェを営業。

ランチブッフェの目玉は、ライブキッチンで提供する「焼き鳥」です。

柔らかい鶏肉に甘タレが絡み、香ばしく焼き上げた出来立ての味が楽しめます。

ポップでカラフルなレストラン「イーポック」で、肉バルの魅力が存分に味わえる至福のひとときが堪能できるブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」のディナーブッフェ「よくバル&肉バル フェスティバル」は、2024年7月18日より開催です☆

特別な宿泊プランやディナーブッフェ!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「リニューアルオープン1周年記念イベント」 特別な宿泊プランやディナーブッフェ!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「リニューアルオープン1周年記念イベント」 続きを見る

中国・韓国・ベトナム・タイ・インドなどアジアグルメが集結!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「アジアンフェア ディナーブッフェ」 中国・韓国・ベトナム・タイ・インドなどアジアグルメが集結!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「アジアンフェア ディナーブッフェ」 続きを見る

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

TM and © 2024 Sesame Workshop

Universal elements and all related indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

CR24-1972

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1周年を記念したディナーブッフェ「よくバル&肉バル フェスティバル」!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」 appeared first on Dtimes.