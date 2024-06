¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ö²ÐÍË¥¯¥é¥Ö¡×É÷¤Î¿·ºî±Ç²è¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é

英国が誇る“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーといえば、数々の傑作を世に送り出したことで知られるが、その中の一つ「火曜クラブ」にインスピレーションを受けたと思われる作品の映画化に豪華キャストが続々とキャスティングされている。米Deadlineが伝えた。

「火曜クラブ」は1932年に発表された短編集で、クリスティーの有名な探偵の一人であるミス・マープルが初登場した作品(※マープルの長編小説第1作「牧師館の殺人」は1930年に刊行されたが、「火曜クラブ」が雑誌に掲載されたのは1927年)。スコットランドヤードの元警視総監や牧師、弁護士、作家などが毎週火曜日に集まり、そのうち一人だけが真相を知っているミステリーを披露して推理合戦を繰り広げることに。毎回一つの謎が提示される中、いつも見事に解き明かすのは、一見目立たずに椅子で編み物をしている老婦人のミス・マープルだった…。

現在映画化が進められているのは、2020年に出版されたリチャード・オスマンのベストセラー小説「The Thursday Murder Club(原題)」。第一線から退いた精神科医や元スパイといった現在は年金暮らしの人々が余興で殺人事件を解こうとするが、本物の殺人事件に巻き込まれていたことに気づく…というストーリーだ。曜日がタイトルに使われている上に、最初の設定も「火曜クラブ」を彷彿とさせる。

今回報じられたキャストは、デヴィッド・テナント(『グッド・オーメンズ』)、ジョナサン・プライス(『三体』)、ナオミ・アッキー(『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』)、ダニエル・メイズ(『フランクリン』)、ヘンリー・ロイド=ヒューズ(『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』)の5人。

