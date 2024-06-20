¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ö²ÐÍË¥¯¥é¥Ö¡×É÷¤Î¿·ºî±Ç²è¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é

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EXCLUSIVE: David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays & Henry Lloyd-Hughes join Netflix & Amblin¡Çs Richard Osman adaptation The Thursday Murder Club
They join the recently revealed Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, and Celia Imrie
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- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 18, 2024
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Helen Mirren, Pierce Brosnan & Ben Kingsley Cast In 'The Thursday Murder Club', Chris Columbus Set To Direct https://t.co/EXSsOOGhKf
- Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 23, 2024
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