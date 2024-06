アミューズメント施設「ナムコ」にて、映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』公開を記念して、ナムコオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを開催!

期間中、鑑賞済み映画館チケットの提示でオリジナルシールがもらえるほか、対象店舗で遊ぶことで、オリジナルグッズがもらえる「アンパンマンくじ」にチャレンジすることができます☆

ナムコ 映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』公開記念キャンペーン

キャンペーン開始日:2024年6月28日(金)

開催店舗:全国約170店舗のアミューズメント施設「ナムコ」

映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』公開を記念して、ナムコオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを、アミューズメント施設「ナムコ」で開催。

2024年6月28日公開の映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』の鑑賞済み映画館チケットを対象店舗のスタッフさんに提示することで、ナムコオリジナルシールがプレゼントされます。

またキャンペーン対象店舗に設置されている「アンパンマン」のゲーム機や乗り物、クレーンゲーム機で遊ぶと、ナムコオリジナルグッズがもらえる「アンパンマンくじ」にチャレンジすることができる企画です☆

ナムコオリジナルシールをプレゼント

種類:全2種

サイズ:直径約8cm

映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』の鑑賞済み映画館チケットを対象店舗のスタッフに提示された方に、ナムコオリジナルシールをプレゼント。

「アンパンマン」「ばいきんまん」「ルルン」の3人が描かれた2種類のデザインから選べます。

遊んでもらえる「アンパンマンくじ」

対象:対象店舗に設置されているアンパンマンのゲーム機や乗り物、アンパンマンの景品が入っているクレーンゲーム機などのアンパンマン製品

キャンペーン対象店舗にて遊ぶことで挑戦できる「アンパンマンくじ」を実施。

店舗に設置されている「アンパンマン」のゲーム機や乗り物、「アンパンマン」の景品が入っているクレーンゲーム機が対象になります。

遊ぶ前にスタッフさんに声をかけることでプレイ料金100円につき、 “くじ補助券”を1枚配布。

“くじ補助券”を5枚集めてスタッフさんに渡すと「アンパンマンくじ」に1回チャレンジすることできます。

くじの景品として「アンパンマン」や本映画に登場する「ルルン」たちがデザインされたナムコオリジナルグッズがもれなく当たります。

ハンドタオル賞

種類:全1種

サイズ:約たて26×よこ26cm

「アンパンマン」と「ばいきんまん」「ルルン」の3人を大きくデザインしたハンドタオル。

空を飛ぶ3人を描いた、映画の世界観が楽しめるグッズです。

キーホルダー賞

種類:全1種

サイズ:約たて6×よこ5.5cm

「アンパンマン」と「ばいきんまん」「ルルン」の3人を大きくデザインしたキーホルダー。

カラビナつきなので、バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできます。

コースター賞

種類:全2種

サイズ:(シート)約たて10×よこ25cm/(コースター)直径約9cm

異なるデザインを使用した、2枚セットの丸型コースター。

「アンパンマン」たちがティータイムのお供として活躍してくれます☆

対象のゲーム機

対象となるのは、デザインリニューアルした『ピコピコアンパンマンごう2』を含む、アンパンマンのゲーム機や、アンパンマンの景品が入っているクレーンゲーム機。

『ピコピコアンパンマンごう2』は、ハンマーを使って、マトをたたくゲームです。

遊んだ後は、アンカードがもらえます。

※掲載しているゲーム機は一部です。上記以外のアンパンマンのゲーム機や、アンパンマンの景品が入っているクレーンゲーム機もキャンペーンの対象です

※店舗によって設置している機種は異なります。

クレーンゲーム機の景品の一例

『それいけ!アンパンマン』のプライズが入ったクレーンゲーム機。

映画デザインなどを使用したぬいぐるみが展開されています。

映画「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」ぬいぐるみ

登場時期:6月第5週より順次

種類:全4種

サイズ:約たて15×よこ10cm

映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』に登場する、「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみ。

新キャラクターの「ルルン」や、本を持っている「アンパンマン」たちの姿にも注目です☆

それいけ!アンパンマン みんななかよしぬいぐるみL

登場時期:2024年6月第5週より順次

種類:全2種

サイズ:約たて25×よこ14cm

「アンパンマン」と「ばいきんまん」がなかまたちの人形を持ったふわふわのかわいいぬいぐるみ。

「アンパンマン」と「ばいきんまん」がお座りしているぬいぐるみです☆

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし/アンパンマン製作委員会2024

※予告なしに内容を変更、中止することがあります

※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあるため、品切れの場合があります

©Bandai Namco Amusement Inc.

