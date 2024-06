ME:Iが今年8月3日の『横浜F・マリノス vs ニューカッスル』のオープニングショーに出演

Jリーグは20日、今年8月3日に行われる『横浜F・マリノス vs ニューカッスル』のオープニングショーに、11人組ガールズグループのME:Iが出演することが決定したことを発表した。今回の発表によると、8月3日に『国立競技場』にて開催される『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo 横浜F・マリノス vs ニューカッスル』のオープニングショーを、11人組ガールズグループのME:Iが務めるとのことだ。「国立競技場でしか観ることができない光とテクノロジーを活用した“光×ME:I”の特別演出で、デビュー曲の『Click』を含む3曲を披露」と伝えている。詳細は以下の通り。

■対象試合Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo 横浜F・マリノス vs ニューカッスル■試合会場国立競技場■キックオフ8月3日(土)19時■ オープニングショー出演アーティストME:I■ ME:I(ミーアイ)とは日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ。これまでの番組シリーズ最多となる1万4千人を勝ち抜いた個性豊かで実力者揃いの11人で結成。グループ名には、「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。4月17日(水)にDEBUT SINGLE『MIRAI』でデビューし、初週26.3万枚を売り上げ、オリコン週間シングルランキング1位、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”でも首位を獲得。デビュー曲「Click」のMVは、現在2,200万回再生を超えている。デビュー前に実施したファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』は、東京(追加公演を含む)・大阪の2都市で、全9公演・約6.5万人を動員。さらにグループ初の愛知単独公演となる『2024 ME:ICONIC Hi-SUMMER』の開催も決定しており、数あるガールズグループの中でも頭角を現す話題のグループ。