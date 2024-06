【PHOTO】チ・チャンウク＆パク・ミョンス＆DEXら、新バラエティ番組「My name is ガブリエル」制作発表会に出席

20日午後、ソウル上岩(サンアム)スタンフォードホテルで開かれたJTBC新バラエティ番組「My name is ガブリエル」の制作発表会に、チ・チャンウク、パク・ミョンス、DEX、ホン・ジンギョン、Gabee、Defconnが出席した。「My name is ガブリエル」は、パク・ボゴム(「ボーイフレンド」「雲が描いた月明り」)、チ・チャンウク(「最悪の悪」「サムダルリへようこそ」)、パク・ミョンス(「無限に挑戦」)、ヨム・ヘラン(「マスクガール」「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」)など、誰もが知る韓国の大人気スターたちが、自分のことを誰も知らない土地で、自分ではない“他の誰か”として72時間を過ごす姿を追った新感覚のリアリティショーだ。同番組は21日に韓国で放送がスタートする。日本でも同日よりDisney+にて独占配信される。