【PHOTO】チ・チャンウク＆パク・ミョンス＆DEXら、新バラエティ番組「My name is ガブリエル」制作発表会に出席
20日午後、ソウル上岩（サンアム）スタンフォードホテルで開かれたJTBC新バラエティ番組「My name is ガブリエル」の制作発表会に、チ・チャンウク、パク・ミョンス、DEX、ホン・ジンギョン、Gabee、Defconnが出席した。
「My name is ガブリエル」は、パク・ボゴム（「ボーイフレンド」「雲が描いた月明り」）、チ・チャンウク（「最悪の悪」「サムダルリへようこそ」）、パク・ミョンス（「無限に挑戦」）、ヨム・ヘラン（「マスクガール」「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」）など、誰もが知る韓国の大人気スターたちが、自分のことを誰も知らない土地で、自分ではない“他の誰か”として72時間を過ごす姿を追った新感覚のリアリティショーだ。
同番組は21日に韓国で放送がスタートする。日本でも同日よりDisney+にて独占配信される。
・チ・チャンウク＆パク・ボゴムら出演の新バラエティ「My name is ガブリエル」Disney+にて6月21日より独占配信
・チ・チャンウク＆パク・ボゴムら出演の新バラエティ「My name is ガブリエル」予告映像を公開
「My name is ガブリエル」は、パク・ボゴム（「ボーイフレンド」「雲が描いた月明り」）、チ・チャンウク（「最悪の悪」「サムダルリへようこそ」）、パク・ミョンス（「無限に挑戦」）、ヨム・ヘラン（「マスクガール」「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」）など、誰もが知る韓国の大人気スターたちが、自分のことを誰も知らない土地で、自分ではない“他の誰か”として72時間を過ごす姿を追った新感覚のリアリティショーだ。
同番組は21日に韓国で放送がスタートする。日本でも同日よりDisney+にて独占配信される。
・チ・チャンウク＆パク・ボゴムら出演の新バラエティ「My name is ガブリエル」Disney+にて6月21日より独占配信
・チ・チャンウク＆パク・ボゴムら出演の新バラエティ「My name is ガブリエル」予告映像を公開