　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43550.82　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41679.73　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40890.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40142.45　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39808.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39526.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39394.54　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39258.05　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38989.74　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38966.18　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38721.43　　25日移動平均線
38646.64　　13週移動平均線
38643.43　　均衡表転換線(日足)

38633.02　　★日経平均株価20日終値

38553.89　　6日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38453.12　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38353.86　　均衡表雲下限(日足)
38244.90　　均衡表転換線(週足)
38184.81　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37937.56　　26週移動平均線
37916.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37898.73　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37150.82　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36402.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36066.47　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35757.13　　200日移動平均線
34195.38　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.30　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　44.12(前日31.37)
ST.Slow(9日)　　35.39(前日30.56)

ST.Fast(13週)　 45.79(前日45.31)
ST.Slow(13週)　 44.37(前日44.21)

［2024年6月20日］

株探ニュース