

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43550.82 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41679.73 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40890.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40142.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39808.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39526.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39394.54 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39258.05 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38989.74 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38966.18 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38721.43 25日移動平均線

38646.64 13週移動平均線

38643.43 均衡表転換線(日足)



38633.02 ★日経平均株価20日終値



38553.89 6日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38453.12 ボリンジャー:-1σ(25日)

38353.86 均衡表雲下限(日足)

38244.90 均衡表転換線(週足)

38184.81 ボリンジャー:-2σ(25日)

37937.56 26週移動平均線

37916.50 ボリンジャー:-3σ(25日)

37898.73 ボリンジャー:-1σ(13週)

37150.82 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36402.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

36066.47 ボリンジャー:-1σ(26週)

35757.13 200日移動平均線

34195.38 ボリンジャー:-2σ(26週)

32324.30 ボリンジャー:-3σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 44.12(前日31.37)

ST.Slow(9日) 35.39(前日30.56)



ST.Fast(13週) 45.79(前日45.31)

ST.Slow(13週) 44.37(前日44.21)



［2024年6月20日］



株探ニュース

