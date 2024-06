2024年も銀座の真ん中で満喫できる「スヌーピー」のイベント「スヌーピー in 銀座 2024」を銀座三越にて開催。

「Happiness is dancing!」(幸せとは踊ること!)をテーマに、銀座三越でしか手に入らない約120以上のグッズがそろいます!

銀座三越「スヌーピー in 銀座 2024」

店頭会期:2024年7月17日(水)〜8月5日(月)

※新館7階 催物会場・本館7階 銀座シャンデリアスカイ・新館9階 銀座テラス テラスルームは最終日午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場/本館・新館 各階

※初日(2024年7月17日(水)の来場は混雑緩和のため入場整理券が必要、新館7階 催物会場は開店から午後5時頃まで入場整理券(電子チケット)をお持ちの方のみ入場できます

※入場整理券 発行開始日時:2024年7月6日(土)正午

「スヌーピー」のグッズが盛り沢山な人気イベント「スヌーピー in 銀座 2024」を、2024年7月17日より銀座三越にて開催。

2024年で26回目を迎える毎年恒例イベントです。

2024年はピーナッツフレンズと一緒にダンスを通してハッピーになろうという想いを込めて「Happiness is dancing!」(幸せとは踊ること!)がテーマ。

注目の“ブレイクダンス”をはじめ「スヌーピーと仲間たち」が“盆踊り”、“チアリーディング”など、さまざまなダンスを踊るオリジナルアートを使用したグッズが銀座三越を彩ります。

雑貨やファッションから食品まで、毎日の気分を高める、ここでしか手に入らない銀座三越限定のグッズが豊富なラインナップで全館に集結。

期間限定のテイクアウトカフェやフォトスポットなど、イベントも盛りだくさんに用意されています!

テイクアウトカフェ〈PEANUTS Cafe〉

メニュー名・価格:

・全粒粉のパンを使用したスヌーピーのホットドッグ&ドリンクセット(限定ステッカー付)・1セット 1,751円(税込)

・全粒粉のパンを使用したアボカドのホットドッグ &ドリンクセット(限定ステッカー付)・1セット 1,801円(税込)

※銀座三越オリジナルパッケージ

販売場所:新館9階 銀座テラス テラスルーム

※最終日午後6時終了/ラストオーダー各日終了1時間前

『PEANUTS』コミックにゆかりのある、アメリカ西海岸をテーマにした「PEANUTS Cafe」

普段は「PEANUTS Cafe」の店舗でしか味わえない、ピーナツキャラクターにちなんだメニューが期間限定で楽しめます☆

「全粒粉のパンを使用したスヌーピーのホットドッグ&ドリンクセット」や「全粒粉のパンを使用したアボカドのホットドッグ &ドリンクセット」は限定ステッカー付。

それぞれ、銀座三越オリジナルのパッケージで提供されます!

銀座三越限定・オリジナルアートを使った限定グッズ

グッズ名・価格:

・パスケース(全3種)各2,420円(税込)

・アクリルマグネット(全7種)各770円(税込)

・Tシャツ(S〜L)各6,600円(税込)

販売場所:新館7階 催物会場

銀座三越でしか買えない、イベントのオリジナルアートを使った限定グッズを販売。

パスケースやアクリルマグネットはカラフルな色使いで、楽しそうな「スヌーピー」たちの姿が表現されています。

踊る「スヌーピー」と「ウッドストック」の姿を大胆にあしらったTシャツは、S〜Lサイズの展開です!

【銀座三越限定】番頭シリーズ

左:スヌーピーマスコット、右:アンディマスコット

グッズ名・価格:

・スヌーピーマスコット 1,870円(税込)

・アンディマスコット 1,870円(税込)

・マスキングテープ2個セット 880円(税込)

・湯のみ 1,100円(税込)

販売場所:新館7階 催物会場

番頭姿の「スヌーピー」たちがかわいい、大人気の”番頭シリーズ”にも、銀座三越限定グッズが登場。

「スヌーピー」と「アンディ」のマスコットやマスキングテープ

ひらがなでキャラクターの名前を入れた湯のみなどが「スヌーピータウンショップ」のグッズとして限定販売されます☆

PEANUTS 生誕75周年アニバーサリーグッズを先行販売

左:ワンプッシュボトル、中央:刺繍デニムトート、右:記念ピンバッジセット(記念カード付き)

グッズ名・価格:

・ワンプッシュボトル 3,300円(税込)

・刺繍デニムトート 6,600円(税込)

・記念ピンバッジセット(記念カード付き) 6,050円(税込)

販売場所:新館7階 催物会場

2025年に生誕75周年となる『PEANUTS』のアニバーサリーグッズも、銀座三越にて先行販売。

いろいろな「スヌーピー」が描かれたワンプッシュボトルや刺繍デニムトート、記念パンバッジセットが登場します!

8月10日のSNOOPYバースデーグッズも先行販売

左から:マスコット、ぬいぐるみ、刺繍巾着

グッズ名・価格:

・マスコット 1,980円(税込)

・ぬいぐるみ 2,860円(税込)

・刺繍巾着 2,090円(税込)

販売場所:新館7階 催物会場

8月10日の「スヌーピー」バースデーを祝う、「スヌーピータウンショップ」オリジナルのグッズも、銀座三越に登場。

プレゼントのような帽子をかぶった「スヌーピー」のマスコットやぬいぐるみ、お祝いの様子を描いた刺繍巾着が先行販売されます☆

館内各所でさまざまなグッズ販売を展開

他にも、期間中は館内各所でさまざまな「スヌーピー」グッズを販売。

「スヌーピー」を訪ねて、銀座三越の全館巡りを楽しめます☆

【銀座三越限定】青山デカーボ「スヌーピーポーチ」「ぬいぐるみ入り スヌーピー缶」

グッズ名・価格:

スヌーピーポーチ(全2種)各11,000円(税込)内容:ポーチ(約W12×H10cm)×1個/プラントベースクッキー×6個カラー:ブルー・グリーン限定数量:各100点限りぬいぐるみ入り スヌーピー缶 3,850円(税込)内容:グルテンフリー&植物素材で作ったバニラ風味の米粉クッキー×8個/ぬいぐるみ×1個/メッセージカード×1枚/ショッパー×1枚限定数量:3,000点限り(店頭は1人2点まで)

店頭販売期間:2024年7月17日(水)〜7月23日(火)

販売場所:本館地下2階 ギンザスイーツパーク

本館地下2階 ギンザスイーツパーク気砲蓮▲哀襯謄鵐侫蝓爾妊悒襯掘爾淵好ぁ璽弔鯏験する「青山デカーボ」のクッキーと「スヌーピー」グッズのセットが登場。

かわいいポーチや缶の中に、プラントベースクッキーやグルテンフリーのクッキーなどが入った、銀座三越限定グッズです☆

【銀座三越限定】キーコーヒー「ハンドドリップコーヒーセット」

左:キーコーヒー「ハンドドリップコーヒーセット」

右上:愛国製茶「煎茶・和紅茶ティーバッグセット」

右下:PEANUTS Cafe「米粉を使用したフェイバリット・ドーナッツ4種BOX+限定ステッカー付」

価格:5,500円(税込)

内容:アロマフラッシュ缶トアルコ トラジャ×1個/アロマフラッシュ缶 氷温熟成珈琲 エチオピアモカ×1個/アロマフラッシュ缶横浜1920classic×1個/Noi クリスタルドリッパー×1個/円すいフィルター40枚×1個/タンブラー(スヌーピー)×1個/トートバッグ(スヌーピー)×1個

販売場所:本館地下2階 パン・コーヒー

限定数量:100点限り

キーコーヒーのハンドドリップコーヒーセットは、100点限りの銀座三越限定グッズ。

かわいいタンブラーやトートバッグがセットになっており、コーヒーを楽しんだあとも使えるグッズです。

【銀座三越限定】愛国製茶「煎茶・和紅茶ティーバッグセット」

価格:1,620円(税込)

内容:静岡県産煎茶ティーバッグ3g×5・静岡県産和紅茶ティーバッグ2g×5

販売場所:本館地下3階 フレッシュマルシェ

煎茶と和紅茶のティーバッグセットも、「スヌーピー」たちの限定デザインで登場。

飲み終わったあとの缶は、小物入れとしても愛用できます。

PEANUTS Cafe「米粉を使用したフェイバリット・ドーナッツ4種BOX+限定ステッカー付」

価格:2,090円(税込)※銀座三越オリジナルパッケージ

店頭販売期間:2024年7月17日(水)〜7月23日(火) ※店頭販売のみ

販売場所:本館地下2階 GINZA ステージ

米粉を使った4種のドーナツボックスは、銀座三越オリジナルパッケージで販売。

イベントのアートを使った、限定ステッカーもセットになっています!

【銀座三越限定】グローブ・トロッター「PEANUTS Special Hand Paint キャリーケース」

左上:グローブ・トロッター「PEANUTS Special Hand Paint キャリーケース」

右上:エスティ ローダー「ピュア カラー クリスタル バーム」

手前:ARTISAN&ARTIST*「ハンディ・メイクドレッサー・ミニ(左)」「ミニマム・マルチユースポーチ(右手前)」「タテ型収納のスクエアポーチ(右奥)」

価格:372,350円(税込)※ハンドペイント代込み

素材:ヴァルカン・ファイバー、牛革

サイズ:約幅58×高さ42×奥行21cm

お渡し:2024年12月末

※ハンドペイント代 30,800円(税込)〜

※選んだケースに、職人がPEANUTSフレンズを手描き(ケースによりハンドペイントできない場合あり)

※会期中に購入のケースに限ります

販売場所:

2024年7月17日(水)〜30日(火) 本館6階 上りエスカレーター前

2024年7月31日(水)〜8月5日(月) 本館6階 グローブ・トロッター

※店頭販売のみ

お気に入りのケースを選び、職人にPEANUTSフレンズを手描きしてもらえる、店頭販売限定のグッズ。

気に入ったケースに『PEANUTS』フレンズを描いてもらうことができます。

【銀座三越限定】エスティ ローダー「ピュア カラー クリスタル バーム」

価格:各4,950円(税込)

種類:全6色/キャップデザイン全6種

販売場所:

2024年7月17日(水)〜7月23日(火) 本館地下1階 GINZA ステージ

2024年7月24日(水)〜8月5日(月) 本館地下1階 ギンザコスメワールド/エスティ ローダー

エスティ ローダーのリップにも「スヌーピー」デザインが登場。

全6色展開で、キャップに「スヌーピー」たちのアートがあしらわれた大人かわいいグッズです☆

【銀座三越限定】ARTISAN&ARTIST*「ハンディ・メイクドレッサー・ミニ」「ミニマム・マルチユースポーチ」「タテ型収納のスクエアポーチ」

グッズ名・価格:

・ハンディ・メイクドレッサー・ミニ・6,270円(税込)

・ミニマム・マルチユースポーチ・5,500円(税込)

・タテ型収納のスクエアポーチ・9,130円(税込)

限定数量:各100点限り(各種1人2点まで)

店頭販売期間:2024年7月17日(水)〜7月23日(火)

販売場所:本館1階 婦人雑貨

メイクグッズの持ち運びにぴったりな、ポーチ類。

かわいい色使いに、楽しいアートをあしらった、気分が上がるグッズばかりです。

【銀座三越限定】Kotty「巾着付きカゴバッグ」

左:Kotty「巾着付きカゴバッグ」、右上:Kotty「スヌーピーシルエットポーチ 」、右下:KNT365「バッグ」

価格:15,400円(税込)

サイズ:カゴバッグ 約W16×H20×D12cm/巾着 約W23×H25cm

種類:全4色

店頭販売期間:2024年7月17日(水)〜7月23日(火) ※店頭のみ

販売場所:本館3階 GINZA ステージ

夏にぴったりな、銀座三越限定のカゴバッグ。

巾着部分には、「スヌーピー」のモチーフがあしらわれています!

【銀座三越限定】Kotty「スヌーピーシルエットポーチ」

価格:11,000円(税込)

店頭販売期間:2024年7月17日(水)〜7月23日(火)

販売場所:本館3階 GINZA ステージ

「スヌーピー」の姿をそのまま形取ったユニークなポーチ。

使うのが楽しくなりそうな、銀座三越限定グッズです☆

【銀座三越限定】KNT365「バッグ」

価格:各6,600円(税込)

種類:全2色

購入制限:各色1人1点まで

販売場所:本館3階 ル プレイス

おしゃれに使えるバッグも、銀座三越限定で登場。

モノクロのシックなカラーに、ピンクのアクセントが映えるデザインです!

限定フォトスポット

登場期間:2024年7月17日(水)〜8月5日(月)

登場場所:新館9階 銀座テラス

推奨環境:OS iOS17.5.1以上/Android13以上、ブラウザ Safari 最新版/Google Chrome 最新版

※通信料はゲスト負担となります

※アニメーションとフォトフレームはスマートフォンからのみ利用可能

※画像はイメージです

会場の二次元コードをスマートフォンで読み取り、オリジナルアートにかざすと、「スヌーピー」と仲間たちのダンスアニメーションを体験できるフォトスポットが登場。

さらに「スヌーピー in 銀座 2024」オリジナルフォトフレームも楽しめます☆

銀座三越館内をめぐってオリジナル壁紙をGET

期間:2024年7月17日(水)〜8月5日(月)

壁紙配布場所:本館地下2階 食品フロアご案内前、本館7階 リミックススタイル、新館9階 銀座テラス

館内3か所に設置された二次元コードを読み取ると、「スヌーピー in 銀座 2024」限定のスマートフォン用オリジナル壁紙をプレゼント。

デザインは場所ごとに異なり、各場所につき1種類ずつもらえます。

また、オリジナル壁紙がもらえる館内3か所に表示されたキーワードを集めてもらえる、もう1種類の壁紙も用意。

キーワードを集めて銀座三越 LINE 公式アカウント「ぎんみつ LINE」を友だち追加し、トーク画面に送信すると、もう1枚の壁紙がもらえます!

三越伊勢丹アプリ WEB会員限定プレゼント企画

期間:2024年7月17日(水)〜8月5日(月)

対象売場:新館7階 催物会場

お渡し場所:新館9階 銀座テラス テラスコート お会計カウンター

※1人1点限り、なくなり次第終了

※当日のレシートのみ有効、合算可

※最終日(2024年8月5日(月))は午後6時引換終了

※画像はイメージです

期間中、三越伊勢丹アプリ会員限定のプレゼント企画も実施されます。

新館7階 催物会場にて10,000円以上お買い物して、三越伊勢丹アプリ会員に登録すると表示される「クーポン」画面を呈示すると、「銀座三越オリジナル レンチキュラーカード」を1点プレゼント。

先着2,000名にもらえるプレゼント企画です!

新館7階 催物会場 お買いあげプレゼント企画

期間(期間で絵柄が異なります):

2024年7月24日(水)〜7月30日(火) 画像上

2024年7月31日(水)〜8月5日(月) 画像下

対象売場:新館7階 催物会場

お渡し場所: 新館9階 銀座テラス テラスコート お会計カウンター

※1人各日1点限り、なくなり次第終了

※当日のレシートのみ有効、合算不可

※最終日(2024年8月5日(月) )は午後6時引換終了

※画像はイメージです

2024年7月24日から8月5日 の期間中、各日先着300名に「銀座三越オリジナルショッパー」をプレゼント。

新館7階 催物会場にて、1会計につき5,000円以上のお買い物でショッパーが1点もらえます☆

「幸せとは踊ること!」をテーマにした、「スヌーピー」グッズがたっぷりそろうイベント。

銀座三越の「スヌーピー in 銀座 2024」は、2024年7月17日から8月5日まで開催です☆

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

※数に限りがあるグッズもあるため、品切れの場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブレイクダンスや盆踊りを楽しむスヌーピーたちのアート!銀座三越「スヌーピー in 銀座 2024」 appeared first on Dtimes.