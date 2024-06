セガ ラッキーくじオンラインに「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」が登場。

描き下ろされたドレス姿の「司波深雪」と「桜井水波」のイラストを使った賞品が当たる、ハズレなしのキャラクターくじです!

セガ ラッキーくじオンライン「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」

くじ販売期間:2024年6月19日(水)11:00〜7月23日(火)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 ※初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンライン「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」が、2024年6月19日11時より販売スタート。

「司波深雪」と「桜井水波」 の描き下ろしドレス姿のイラストを使用した賞品が当たるオンラインくじです☆

描き下ろしイラストを使った多彩な賞品には「キャンバスグラフィック」や「B2タペストリー」「アクリルスタンド」「アクリルキーホルダー」などがラインナップ。

ラッキーくじオンラインだけの「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」グッズを、手元に迎えて楽しめます☆

A賞:キャンバスグラフィック

サイズ:約29.7cm×21.0cm

描き下ろしイラストの「司波深雪」と「桜井水波」 が並ぶキャンバスグラフィック。

美しいイラストを飾って楽しめるグッズです!

B賞:B2タペストリー

サイズ:約72.8cm×51.5cm

B賞のB2タペストリーは「司波深雪」と「桜井水波」 の2種類展開。

「司波深雪」は淡いブルー、「桜井水波」 はピンクと、キャラクターのイメージに合わせたカラーが使用されています。

C賞:アクリルスタンド

サイズ:本体 約W6.2〜7.2cm×H17.7〜17.9cm、台座 8cm×4cm

好きな場所に飾って楽しめるアクリルスタンドはC賞の賞品。

描き下ろしイラストの2人の全身が描かれています☆

D賞:アクリルキーホルダー

サイズ:約W4〜9.1cm×H8.8〜10cm

D賞のアクリルキーホルダーは全8種を展開。

描き下ろしイラストのほか、作品の主人公「司波達也」 のアップや作品ロゴのデザインもあります。

E賞:缶バッジ

サイズ:直径 約7.5cm

E賞の缶バッジは、全10種類が登場。

直径約7.5センチの大ぶりなサイズで、描き下ろしイラストや作中のシーンを切り取ったデザインを堪能できます!

ドレス姿の描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじ。

セガ ラッキーくじオンラインの「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」は2024年7月23日まで販売中です☆

