西武園ゆうえんちが、一日中大熱狂のイチ推しイベント「大夏祭り 2024」を開催!

大迫力の音楽と花火で盛り上がる「ナイト花火フェス」や、みんなずぶ濡れの熱狂体験「スプラッシュ!サマービート」に「“超納涼”夕日の丘ライブ!」など、楽しいイベント盛り沢山です☆

西武園ゆうえんち「大夏祭り 2024」まとめ

開催期間:2024年7月6日(土)〜9月8日(日)

西武園ゆうえんちにて、一日中大熱狂のイチ推しイベント「大夏祭り 2024」を2024年7月6日から9月8日まで開催。

2024年の夏は、暑さを吹き飛ばすずぶ濡れイベントが新登場し、波のプールでは夏を盛り上げる音楽にのせて大量の水が降りかかる「スプラッシュ!サマービート」で360°もみくちゃに!

また、夕日の丘商店街の住人によるずぶ濡れ必至の「“超納涼”夕日の丘ライブ!」も実施されます☆

さらに、暑さが和らぐ夕方から、お得にイベントを楽しめる「夕やけレヂャー切符」も販売。

好きな時間から、いつでも大熱狂の夏を過ごせます。

そのほか、夏の大定番「ナイト花火フェス」や「【推しの子】祭り in 西武園ゆうえんち」など、イチ推しイベントが盛りだくさん。

西武園ゆうえんちの夏を楽しめる、イベントの数々を紹介します!

ナイト花火フェス

開催日:2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)、20日(土)・21日(日)、27日(土)・28日(日)

時間:19:30〜(約7分間)

開催場所:レッツゴー!レオランド

※天候・その他の理由により内容が変更、または中止となる場合があります

大迫力の音楽と花火で盛り上がる一体感がたまらない、お祭り騒ぎの大熱狂「ナイト花火フェス」

驚きの「近さ」が特徴の西武園ゆうえんちの花火は、夜空いっぱいに打ち上がって視界を覆い尽くし、全身で感じる音と振動が五臓六腑を震わせるほどの迫力です!

ノリノリの音楽で自然と身体は動き出し、会場全体がお祭り騒ぎの大熱狂に包まれます。

音楽と花火が連動した圧倒的なショーを楽しめる「ナイト花火フェス」は、この夏一番の思い出になること間違いなしです☆

スプラッシュ!サマービート

開催日:2024年7月13日(土)〜9月8日(日)

※2024年7月16日〜19日、9月2日〜6日は除く

時間:10:00〜16:00の毎時00分(約6分間)

開催場所:波のプール

波のプールでは、大量の水が降りかかり、もみくちゃになる「スプラッシュ!サマービート」が新登場。

音楽と連動してリズムを刻む水しぶきは、22基のウォーターキャノンから放出されます!

プールいっぱいに大きな弧を空に描き、水や噴水が上から・横からゲストに降りかかる様子は圧巻。

約17トンの水を使用する、迫力満点の360°ずぶ濡れ熱狂体験を味わえます☆

また、緑に囲まれた解放感あふれるプールエリアは、スプラッシュ!サマービートが行われる「波のプール」を含む5つのプールが体験可能です。

1周500mの「流れるプール」や全6コースの「大回転!急流すべり台」(ウォータースライダー)も!

水深30cmの小さなお子さん向け「こどもプール」は安心して遊べるほか、温水の「おふねのプール」も楽しめます。

“超納涼”夕日の丘ライブ!

開催日:2024年7月13日(土)〜9月8日(日)

時間:13:00〜(約10分間)

開催場所:レッツゴー!レオランド特設ステージ

夕日の丘商店街の住人による「夕日の丘ライブ!」に、2023年夏の大人気イベント「大水かけ祭り」が合体した「“超納涼”夕日の丘ライブ!」

住人の合図とともに、4基のウォーターキャノンから四方八方ゲストへと水が降りかかります。

水にまみれて、水をかけ合う、ずぶ濡れ必至なお祭り騒ぎの「“超納涼”夕日の丘ライブ!」です☆

彩り提灯ライトアップ

開催日:2024年7月13日(土)〜9月8日(日)

点灯時間:18:30〜/7月22日〜26日、7月29日〜31日は18:00

西武園ゆうえんちの熱気・活気を象徴する「夕日の丘商店街」が、無数の提灯に埋め尽くされ「大夏祭り」を華やかに彩る「彩り提灯ライトアップ」

2024年は新たに、点灯のカウントダウンが行われるほか、おせっかいで人情味あふれる住人によるちょっとクスッとなるお話を点灯中にお届け!

大小さまざまな大きさの提灯は7色あり、夕日の丘商店街は色とりどりの灯りに照らされて、お祭りムードが高まります☆

夏を満喫する、おすすめフード&グッズ

メニュー名・価格・販売店舗:

・クリイムソーダ パステル 夏(サマー)・850円(喫茶ビクトリヤ)

・抹茶あずき/練乳いちご・1,200円(豊川氷店)

・マンゴーカスタード・1,400円(豊川氷店)

・西武園ゆうえんちポテトスティック(うすしお味)・1,000円(萬屋雑貨店)

喫茶ビクトリヤでは、大人気のクリイムソーダにパステル夏(サマー)が新登場。

海をイメージしたエメラルドグリーンのソーダには、宝石のようなゼリーが隠れており、トッピングされたレモンとパイナップルがさわやかな味を引き立てます。

また、豊川氷店では、これまでの2倍の大きさのかき氷がおすすめフードとして登場。

ちょっと贅沢に、お友だちとシェアをしても楽しめるメニューです!

萬屋雑貨店には、夕日の丘商店街での思い出を持って帰って楽しめる「西武園ゆうえんちポテトスティック(うすしお味)」が仲間入り。

青果八百八の建物に見立てた箱は、八百屋さんの威勢のいい掛け声が横面まで飛び出しており、西武園ゆうえんちの熱気・活気が詰め込まれています☆

夏に食べたくなる定番のうすしお味で、お土産にもぴったりです。(※2024年7月中旬から販売)

夏期間のチケット

期間・価格:

【1日レヂャー切符(ゆうえんち&プール共通券)】2024年7月6日(土)〜9月8日(日)・おとな 4,900円、こども 3,600円【プール入場券】2024年7月6日(土)〜9月8日(日)・おとな2,900円、こども 1,900円 ※2024年8月10日〜18日除く2024年8月10日(土)〜8月18日(日)のお盆期間・おとな 3,200円、こども 2,200円【夕焼けレヂャー切符(16:00からの入園)】2024年7月13日(土)〜7月28日(日)の土日祝、2024年8月全日、2024年9月中の土日祝・おとな 2,900円、こども 2,100円

※「おとな」は中学生以上、「こども」は3歳〜小学生

※花火演出日の「レッツゴー!レオランド」内のアトラクション、「スプリング・ライド・タワー」「ジャングル!ドライブ」は18:00までの利用

※「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」および「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」は特別料金が必要

夏期間は「1日レヂャー切符」のお値段そのままで、ゆうえんち・プールどちらも利用可能。

また、厳しい夏の暑さが和らぐ夕方から、お得にイベントを楽しめる「夕やけレヂャー切符」が新たに販売されます。

夏の特別指定席・プール有料席

価格:

【夏の特別指定席A+大満足飲み放題付き】※花火演出日のみ販売2024年7月 14,500円/テーブル(1テーブル最大6名まで)【夏の特別指定席】※花火演出日のみ販売4,000円〜/テーブル(1テーブル最大6名まで)【プール有料席】パラソル・テーブル付きシート 平日5,000円〜など

※花火演出日は2024年7月13日〜28日の土日祝

※2024年8月以降の花火開催日及び料金の詳細はWebサイトを確認ください

花火演出日は、夏の特別指定席も販売。

指定席でドリンクを飲んだり、ゆったり座ったりしながら、花火を楽しめます。

また、テーブルやイスなどを用意してくつろげる場所を作ったプール有料席も用意。

更衣室近くやプール近くなど、便利な場所で快適に利用できます!

【推しの子】祭りin西武園ゆうえんち

期間:2024年8月1日(水)〜9月29日(日)

2024年8月1日〜2024年9月29日まで、1日中『【推しの子】』の世界に熱中して大熱狂・大興奮できる、コラボイベント「【推しの子】祭り in 西武園ゆうえんち」も開催。

夏の大定番の花火が、まるで『【推しの子】』のライブに来たかのような、大盛り上がりの大熱狂を感じる「ライブ花火フェス 爆レス☆サイリウムナイト」となって登場します!

また、西武園ゆうえんち限定の“あの頃のアイドル”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した特典が付く「【推しの子】」祭り限定 特典付き1日レヂャー切符」も用意。

さらに、オリジナルグッズやコラボフードなど、園内全域で作品の世界を満喫できるイベントを楽しめます☆

プールに花火など、1日中熱狂できるイベントが盛り沢山な、西武園ゆうえんちの夏祭り。

西武園ゆうえんちの「大夏祭り 2024」は、2024年7月6日から9月8日まで開催です!

