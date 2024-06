GENERATIONSの片寄涼太が6月19日、自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノで開際された「GIORGIO ARMANI」のショーに共に出席した妻で俳優の土屋太鳳と夫婦2ショットを披露した。

(関連:【画像】片寄涼太&土屋太鳳、肩を寄せ合う夫婦ショット)

片寄はInstagramに「GIORGIO ARMANI SS25 MEN'S FASHION SHOW Thank you for inviting us.」と英語で報告し、一緒に出席した妻である土屋との2ショット写真を投稿。共にGIORGIO ARMANIのジャケット姿で肩を寄せ合うショットを公開した。

次の投稿で改めて日本語で感想を綴った片寄は「涼しげで瑞々しく、少し儚げな夏を感じました。爽やかで寛大な海風に包まれるような時間でした。そして、夫婦で貴重な場所にご招待いただいたことをとても光栄に思います」と報告。続けて「私たちが得た学びを活かして、2人で今後の未来に向けて、準備できることや発信できるメッセージを、私たちなりに模索していきたいと思います」と夫婦での想いを綴っている。

コメント欄には「カッコいい夫婦」「2ショットに涙でるー ホント超お似合い♡」「ご夫婦で素敵なショーに参加出来てよかったですね~美男美女でお似合いです」など多くの反響が寄せられた。

(文=本 手)