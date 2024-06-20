新生エディー日本、経験浅い顔ぶれ イングランド戦メンバー発表
【AFP＝時事】22日に都内でイングランドと対戦するラグビー日本代表のメンバーが20日に発表された。
先発には大学生のFB矢崎由高（Yoshitaka Yazaki）ら初キャップの選手が4人入るなど、経験の浅い布陣となった。
前戦となる27-39で敗れたW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）のグループステージ・アルゼンチン戦から先発に残ったのは3人だけだった。
エディー・ジョーンズ（Eddie Jones）ヘッドコーチ（HC）にとっては2度目の就任後初の試合となる。キャプテンはリーチマイケル（Michael Leitch）が務める。
■先発：茂原隆由（Takayoshi Mohara）、原田衛（Mamoru Harada）、竹内柊平（Shuhei Takeuchi）、サナイラ・ワクァ（Sanaila Waqa）、ワーナー・ディアンズ（Warner Dearns）、リーチマイケル、ティエナン・コストリー（Tiennan Costley）、ファウルア・マキシ（Faulua Makisi）、齋藤直人（Naoto Saito）、李承信（Lee Seung-sin）、根塚洸雅（Koga Nezuka）、長田智希（Tomoki Osada）、ディラン・ライリー（Dylan Riley）、ジョネ・ナイカブラ（Jone Naikabula）、矢崎由高
■リザーブ：坂手淳史（Atsushi Sakate）、三浦昌悟（Shogo Miura）、為房慶次朗（Keijiro Tamefusa）、サウマキアマナキ（Amanaki Saumaki）、山本凱（Kai Yamamoto）、藤原忍（Shinobu Fujiwara）、松田力也（Rikiya Matsuda）、サミソニ・トゥア（Samisoni Tua）
【翻訳編集】AFPBB News
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先発には大学生のFB矢崎由高（Yoshitaka Yazaki）ら初キャップの選手が4人入るなど、経験の浅い布陣となった。
前戦となる27-39で敗れたW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）のグループステージ・アルゼンチン戦から先発に残ったのは3人だけだった。
■先発：茂原隆由（Takayoshi Mohara）、原田衛（Mamoru Harada）、竹内柊平（Shuhei Takeuchi）、サナイラ・ワクァ（Sanaila Waqa）、ワーナー・ディアンズ（Warner Dearns）、リーチマイケル、ティエナン・コストリー（Tiennan Costley）、ファウルア・マキシ（Faulua Makisi）、齋藤直人（Naoto Saito）、李承信（Lee Seung-sin）、根塚洸雅（Koga Nezuka）、長田智希（Tomoki Osada）、ディラン・ライリー（Dylan Riley）、ジョネ・ナイカブラ（Jone Naikabula）、矢崎由高
■リザーブ：坂手淳史（Atsushi Sakate）、三浦昌悟（Shogo Miura）、為房慶次朗（Keijiro Tamefusa）、サウマキアマナキ（Amanaki Saumaki）、山本凱（Kai Yamamoto）、藤原忍（Shinobu Fujiwara）、松田力也（Rikiya Matsuda）、サミソニ・トゥア（Samisoni Tua）
【翻訳編集】AFPBB News
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