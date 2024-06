【B-style アズールレーン ブレマートン アニバーサリーバニーVer.】2025年2月 発売予定価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「B-style アズールレーン ブレマートン アニバーサリーバニーVer.」を2025年2月に発売する。価格は39,600円。6月20日より予約受付を開始した。

シューティングRPG「アズールレーン」のユニオンの重巡「ブレマートン」を1/4スケールフィギュア化したもの。

アニバーサリーイラストのバニーガール姿が再現され、迫力ボディに緋色のバニースーツはレザーをイメージしたしっとりとした光沢のカラーリングとなっている。すらりとした両脚はスーツ同様のレーザーブーツとなっており、艶のある仕上がりとなっている。

2025年2月 発売予定

価格:39,600円

スケール:1/4

サイズ:全高約450mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.