青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町
20日午後2時38分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、紫波町、矢巾町、軽米町、それに北上市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 野辺地町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
□岩手県
宮古市 普代村 盛岡市
二戸市 八幡平市 滝沢市
葛巻町 紫波町 矢巾町
軽米町 北上市
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所村 おいらせ町 田子町
青森市 平内町 外ヶ浜町
むつ市 東通村
□岩手県
久慈市 山田町 岩泉町
田野畑村 野田村 岩手洋野町
雫石町 岩手町 九戸村
一戸町 花巻市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 石巻市
□秋田県
大館市 北秋田市 小坂町
横手市 大仙市 仙北市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。