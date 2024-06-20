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20日午後2時38分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、紫波町、矢巾町、軽米町、それに北上市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　野辺地町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町

□岩手県
宮古市　普代村　盛岡市
二戸市　八幡平市　滝沢市
葛巻町　紫波町　矢巾町
軽米町　北上市

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
六ヶ所村　おいらせ町　田子町
青森市　平内町　外ヶ浜町
むつ市　東通村

□岩手県
久慈市　山田町　岩泉町
田野畑村　野田村　岩手洋野町
雫石町　岩手町　九戸村
一戸町　花巻市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　石巻市

□秋田県
大館市　北秋田市　小坂町
横手市　大仙市　仙北市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。