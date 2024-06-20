20日午後2時38分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、紫波町、矢巾町、軽米町、それに北上市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□青森県

八戸市 野辺地町 三戸町

五戸町 青森南部町 階上町



□岩手県

宮古市 普代村 盛岡市

二戸市 八幡平市 滝沢市

葛巻町 紫波町 矢巾町

軽米町 北上市

■震度1

□青森県

十和田市 三沢市 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

六ヶ所村 おいらせ町 田子町

青森市 平内町 外ヶ浜町

むつ市 東通村



□岩手県

久慈市 山田町 岩泉町

田野畑村 野田村 岩手洋野町

雫石町 岩手町 九戸村

一戸町 花巻市 遠野市

一関市 奥州市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町



□北海道

函館市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 涌谷町 石巻市



□秋田県

大館市 北秋田市 小坂町

横手市 大仙市 仙北市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。