¾®1½÷»Òºîà¸ª¤¿¤¿¤·ôá¤¬»Â¿·¤¹¤®¤¿¡¡¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¤È13Ëü¿Í¤¬´¶¿´
ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤«¤é¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÄêÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤«¤¿¤¿¤¿¤·ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Â£¤êÊª¤À¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÖÁÄÉã¡Ê¡÷akasofa¡Ë¤µ¤ó¤â2024Ç¯¤ÎÉã¤ÎÆü¤Ë¤«¤¿¤¿¤¿¤·ô¤òÌã¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤É¤¦¤â¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ......¡£
ÍÎÁ¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤¿¤¿¤¿¤100²ó¤ËÉÕ¤¡¢100±ß¡£¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¤Ï¤ª¤Ì¤·¡¢Å·ºÍ¤«¡©
ÀÖÁÄÉã¤µ¤ó¤¬6·î16Æü¤Ë¡ÖÉã¤ÎÆü¤ÇÌ¼¤ËÌã¤Ã¤¿¸ª¤¿¤¿¤·ô¡¢ÉáÄÌ¤ËÍÎÁ¤Ê¤Î»Â¿·¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢13Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ëw¡×
¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤¹¤´¤¤¾Ð¡×
¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÉã¿Æ¹§¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦...¡×
ÍÎÁ¸ª¤¿¤¿¤·ô¡¢È¯¹Ô¤ÎÍýÍ³¤Ï
18Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÖÁÄÉã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ª¤¿¤¿¤·ô¤ò¤¯¤ì¤¿¾®1¤ÎÌ¼¤Ï¡¢³¨¤äÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¤â¹¥¤ó¤ÇÉÁ¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¶â³Û¤ÎµºÜ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÀÖÁÄÉã¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢100±ß¤òÊ§¤Ã¤Æ¸ª¤¿¤¿¤·ô¤ò»ÈÍÑ¡£Ì¼¤ÏÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¸ª¤¿¤¿¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢²ó¿ô¤â100²ó¤è¤êÂ¿¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸ª¤Î¶Å¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¸ª¤âµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤è¤¯¤Û¤°¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÖÁÄÉã¤µ¤ó¡Ë
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ÈÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ëÌ¼¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡£
ÀÖÁÄÉã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Éã¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£