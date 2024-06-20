【宝塚記念】武豊ドウデュースは４枠４番から復活狙う ジャスティンパレスは２枠２番 枠順発表
◆第６５回宝塚記念・Ｇ１（６月２３日、京都競馬場・芝２２００メートル）枠順発表＝６月２０日
春のグランプリに出走する１３頭の枠順が決まった。
歴代最多の２３万８３６７票を集めファン投票１位で選出され、武豊騎手が騎乗するドウデュース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は４枠４番からＧ１・４勝目を狙う。騎乗時に４戦４勝と相性のいいルメールとのコンビに戻るジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は２枠２番。大阪杯からのＧ１連覇を狙うベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は３枠３番に入った。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）シュトルーヴェ セン５ ５８ ダミアン・レーン
（２）ジャスティンパレス 牡５ ５８ クリストフ・ルメール
（３）ベラジオオペラ 牡５ ５８ 横山 和生
（４）ドウデュース 牡５ ５８ 武 豊
（５）ディープボンド 牡７ ５８ 幸 英明
（６）ヒートオンビート 牡７ ５８ 坂井 瑠星
（７）プラダリア 牡５ ５８ 池添 謙一
（８）カラテ 牡８ ５８ 岩田 望来
（９）ソールオリエンス 牡４ ５８ 横山 武史
（１０）ローシャムパーク 牡５ ５８ 戸崎 圭太
（１１）ヤマニンサンパ 牡６ ５８ 団野 大成
（１２）ブローザホーン 牡５ ５８ 菅原 明良
（１３）ルージュエヴァイユ牝５ ５６ 川田 将雅