スイスの時計ブランド NORQAIN-ノルケイン-はこのほど、両面スケルトン仕様の日本のための特別なエディション「Wild ONE SKELETON JP」を発表した。Wild ONE Skeleton JP「Wild ONE SKELETON JP」は、世界の時計マーケットに旋風を起こした「Wild ONE」を進化させたもので、昨年発表したホワイト&ブラックのWild ONE JPの特別モデル。重量わずか78g、200m防水を備え、トップアスリートが腕につけてプレーをすることを前提につくられた究極のスポーツウォッチとなる。

超軽量カーボン素材NORTEQ、機械式ムーブメントを衝撃から保護するラバーショックアブソーバーなど、Wild ONEが誇るハイスペックの性能を備えている。高精度にカッティングされたインデックスも特徴。スイス最高峰ファクトリーと共同開発したカーボン素材NORTEQは、ステンレスの約1/6、チタンの約1/3という軽さ。ノルケインが独自に開発した両面スケルトン仕様のキャリバーN08Sは、建築の梁構造をもとに設計された耐久性を誇る。価格は93万5,000円。保証期間は2年。購入時に登録すれば3年にアップグレードされる。詳細は下記の通り。ムーブメント:ノルケインキャリバーN08S、41時間パワーリザーブ、26石のルビー、ノルケインコアバリューの刻印されたローター、毎時28,800振動(4Hz)ダイアル:ブラックのオープンダイアル、ダイヤモンドカットされた針とインデックス、X1スーパールミノバケース:ブラックNORTEQケージ、 ホワイトラバー製ショックアブソーバー、ケースサイドにノルケインプレート、 ケース径42mm、厚さ12.3mm、 ストラップ幅22mm、200M防水ガラス/ケースバック:両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス、サファイアクリスタルケースバック