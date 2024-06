U-KISS、13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」集合コンセプトフォトを公開

U-KISSが、固いチームワークをアピールした。彼らは本日(20日)0時、公式SNSを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」の集合コンセプトフォトを掲載した。U-KISSは洗練されたブラックコーデでクールな魅力をアピール。長い間積み上げてきた彼らの強固なケミストリー(相手との相性)が感じられる。一方、モノクロトーンで解放感のある屋上に堂々と立っている姿からは、新たなスタートを控えたメンバーの決然とした意志と決意が垣間見える。

「LET'S GET STARTED」は、U-KISSが昨年6月に発売したデビュー15周年記念アルバム「PLAY LIST」以来、約1年ぶりに発売するニューアルバムだ。絶えず音楽的な挑戦を続け、前へ進み続けるという5人のメンバーたちの抱負を全5曲に盛り込んだ。タイトル曲「Stay with me」をはじめ、U-KISSのメガヒット曲をトレンディにアレンジした「Man Man Ha Ni(2024 ver.)」などが収録されている。U-KISSは25日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」を発売する。続いて29日、デビュー後初の韓国ファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を、7月には日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催する。