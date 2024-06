「サンマルクカフェ」に、季節のホットサンド「サンマルクホットサンド チキン竜田〜ジューシー竜田揚げ&生姜醬油ソース〜」が期間限定で登場!

竜田揚げのサクッとした食感やジューシー感が楽しめる、生姜醤油が和風な味わいのホットサンドです☆

サンマルクカフェ「サンマルクホットサンド チキン竜田〜ジューシー竜田揚げ&生姜醤油ソース〜」

価格:単品 590円(税込)

・モーニングセット:740円(税込)〜

・ランチ・イブニングセット:830円(税込)〜

販売期間:2024年6月21日(金)〜9月26日(木)

取扱店舗:サンマルクカフェ

パンやサンドイッチなどを店内で手づくりしているベーカリーカフェ「サンマルクカフェ。

サンマルクカフェでは「チョコクロ」や「やみつきドッグ」などのパンメニューに加え、注文が入ってから焼き上げることで、外側はパリッと、中はもちっとした食感で、アツアツな状態で楽しめる「サンマルクホットサンド」2種類が販売されています。

今回、季節限定ホットサンドとして、外はサクサクっと、中はじゅわっとした竜田揚げに、生姜醬油ソースをかけたチキン竜田をサンドした「サンマルクホットサンド チキン竜田〜ジューシー竜田揚げ&生姜醤油ソース〜」が登場。

外側がパリパリ、中はもちもち食感のパンにフレッシュなフリルレタスと、今回のメインとなるジューシーな竜田揚げに、和風仕立ての生姜風味がしっかり効いた醬油ソースをかけたチキン竜田が挟んであります。

さらに、チキン竜田では欠かせない千切りされたキャベツとマヨネーズをトッピング。

ジューシーでボリューミーでありながらも、さっぱりとした味わいに仕上げられています。

食べた瞬間の優しい和風仕立ての味わいと鼻に抜ける生姜醤油の香りが食欲を引き立たせる一品。

日本では和食の定番であるチキン竜田をサンドにし、海外から日本に訪れている方も日本の代表的な和風サンドを楽しんでほしいという想いもこもった、和食のおいしさも楽しめる季節限定ホットサンドです。

竜田揚げのサクッとした食感とジューシー感を楽しめる、和食の魅力あふれるホットサンド。

「サンマルクホットサンド チキン竜田〜ジューシー竜田揚げ&生姜醬油ソース〜」は、2024年6月21日(金)から9月26日(木)までの期間限定販売です。

