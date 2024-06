台湾発のグローバルティーブランド「ゴンチャ」から、トロピカルリゾート気分が味わえる、夏にぴったりなシトラスとパッションの爽やかドリンクが期間限定で登場!

「シトラス&パッション ティーエード(ICED)」「シトラス&パッション ミルクティー(ICED)」「シトラス&パッション ソーダ」の3種類がラインナップされます☆

ゴンチャ「シトラス&パッション ティーエード/ミルクティー/ソーダ」

発売日:2024年6月27日(木)〜

※各店舗、在庫状況により異なります

※シトラス&パッションの販売期間中は、「ざくろ&ストロベリー ミルク」、「ざくろ&ストロベリー ソーダ」は一時休売となる予定です。7月下旬に再販売を予定しています

価格:各590円(税込)

サイズ:すべてMサイズ

追加トッピング:2つまで

※デリバリーは対象外です

※ティーエード、ミルクティー、ソーダいずれも氷の量の変更はできません

※ソーダはミルクフォームのトッピングはできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

ゴンチャから、高級台湾茶である阿里山ウーロンティーをベースティーに使用し、爽やかなパッションフルーツソース、ジューシーなピンクグレープフルーツゼリーを組み合わせた、夏にぴったり​な「シトラス&パッション」ドリンクが登場。

フルーツの豊かな風味をダイレクトに感じることができるティーエード、爽やかさに加え、まろやかな味わいをお楽しみいただけるミルクティー、フルーティーな爽やかなのどごしのソーダの3種類が用意されます。

味わいだけでなく、見た目もトロピカルリゾート気分な「シトラス&パッション」シリーズ。

その日の気分やスタイルに合わせて、甘さやトッピングも自由自在にカスタマイズして楽しむことができるドリンクです☆

シトラス&パッション ティーエード

高級台湾茶として名高い、すっきりとした風味の阿里山ウーロンティー使った「シトラス&パッション ティーエード」

台湾産パッションフルーツソースと、果肉たっぷりのジューシーで甘酸っぱいピンクグレープフルーツゼリーとともに楽しめます。

爽やかな味わいが、夏にぴったりのフルーツティーです。

シトラス&パッション ミルクティー

台湾産パッションフルーツソースと、果肉をふんだんに使用したジューシーで甘酸っぱいピンクグレープフルーツゼリーを使った「シトラス&パッション ミルクティー」

高級台湾茶として名高い、阿里山ウーロンティーに合わせた一杯です。

夏にぴったりの爽やかな味わいで、ミルクティーはまろやかなコクも楽しめます。

シトラス&パッション ソーダ

爽快感あふれる、夏にぴったりのド「シトラス&パッション ソーダ」

シュワッと爽やかなソーダに、台湾産パッションフルーツソースと、果肉をふんだんに使用したジューシーで甘酸っぱいピンクグレープフルーツゼリーが合わせてあります。

※シトラス&パッション ソーダは阿里山ウーロンティーを使用していません

トロピカルリゾート気分が味わえる、夏にぴったりなシトラスとパッションの爽やかドリンク。

ゴンチャにて2024年6月27日より販売が開始される「シトラス&パッション」シリーズ3種の紹介でした☆

