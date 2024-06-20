スクート、東南アジア路線で「ミッドイヤーセール」 片道13,500円から
スクートは、日本発着東南アジア・オセアニア路線で「ミッドイヤーセール」を6月20日午前11時から25日まで開催する。
設定路線の一例と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は6月28日から2025年6月20日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・東京/成田発着
台北/桃園（13,500円／28,000円）、シンガポール（17,000円／36,500円）、クアラルンプール（18,000円／38,000円）、ジャカルタ（18,000円／45,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・シブ・スラバヤ・プカンバル・ジョグジャカルタ（18,000円）、デンパサール（19,000円／42,000円）、バリクパパン・マカッサル・ロンボク・マナド（19,000円）、パース（25,000円／65,000円）、シドニー・メルボルン（29,000円／70,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（17,000円／36,000円）、ジャカルタ・スラバヤ・プカンバル・ジョグジャカルタ（18,000円）、クアラルンプール（19,000円／40,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・シブ（19,000円）、デンパサール（20,000円／45,000円）、バリクパパン・マカッサル・ロンボク・マナド（20,000円）、パース（26,000円／65,000円）、シドニー・メルボルン（30,000円／70,000円）
・札幌/千歳発着
台北/桃園（17,500円／29,000円）