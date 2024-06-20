ゴディバ夏限定「カカオフルーツジュース ブルーベリー」甘酸っぱいトロピカルなフローズンドリンク
ゴディバ(GODIVA)は、夏季限定ドリンク「カカオフルーツジュース ブルーベリー」が登場。2024年7月5日(金)から9月26日(木)まで数量限定で販売される。
ブルーベリー×カカオフルーツのトロピカルな夏ドリンク
カカオフルーツのトロピカルな味わいが特徴のカカオフルーツジュースに、新フレーバー「カカオフルーツジュース ブルーベリー」が仲間入り。ブルーベリーの爽やかな酸味や甘さが合わさり、甘酸っぱく爽やかな味わいを楽しめるフローズンドリンクに仕上げた。
詳細
「カカオフルーツジュース ブルーベリー」
販売期間：2024年7月5日(金)〜9月26日(木)
※数量・期間限定、無くなり次第終了。
販売店舗：全国のカカオフルーツジュース取り扱いショップ
価格：690円
内容量：270ml
【問い合わせ先】
ゴディバ ジャパン株式会社
TEL：0120-116811(受付時間10:00〜18:00)
【写真付きで読む】ゴディバ夏限定「カカオフルーツジュース ブルーベリー」甘酸っぱいトロピカルなフローズンドリンク