MONSTA XのI․M「KISS THE RADIO」の新DJに抜擢！7月1日の放送から登場

MONSTA XのI.Mが、DAY6のYoung Kの後任に抜擢された。KBS、I.Mの所属事務所であるSony Music Entertainment Koreaは本日(20日)、「I.Mが7月1日からKBS Cool FM『KISS THE RADIO』を進行する」と正式発表した。I.Mはデビュー10年目のMONSTA Xのメンバーで、「Off The Beat」「OVERDRIVE」などのソロアルバムを発売したアーティストだ。グループとソロアルバムの作詞・作曲に参加するなど、自分だけの音楽的な世界を構築してきた。

彼は、メンバーであるキヒョンとホストを務めたNAVER NOW.の「深夜アイドル」で、リアルタイムでコミュニケーションを取りながらリスナーたちを魅了した。また最近は、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」のコンテンツ「I.M ON THE BEAT」のホストとして、様々な分野のアーティストと真剣なトークを繰り広げてきた。安定した進行の能力を見せてきたI.Mが、ラジオDJとして見せる新たな魅力にさらに関心が集まっている。KBS Cool FM「KISS THE RADIO」は、godのデニー・アン、SUPER JUNIOR、FTISLANDのイ・ホンギ、DAY6のYoung K、BTOBのミンヒョクなどのアイドルDJが、MZ世代(ミレニアム世代+Z世代)のリスナーたちと交流してきた深夜ラジオ番組だ。I.Mが登場する「KISS THE RADIO」は、韓国で7月1日の午後10時、KBS Cool FM(89.1MHz)で放送がスタート。KONGアプリ、KBS+とYouTubeストリーミングを通じてリスナーと会う予定だ。Young Kが進行する「DAY6のKISS THE RADIO」の最後の生放送は6月28日で、30日は録音放送となる。