ニューバランス 」の人気モデル「991」「1500」から、オフホワイトを基調とし、ビンテージ感を表現したNEWカラーがお目見え。6月21日(金)より、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、その他一部の扱い店舗にて販売がスタートします。「ニューバランス」からビンテージ感漂う新色スニーカーが登場卓越したクラフトマンシップによる高い技術で、現在もイギリスのニューバランス工場で製造されている、Made in U.K.シリーズ。

同シリーズを代表する、衝撃吸収性に優れた“ABZORB”を搭載した「991」、小さく刺繍で表現した“Nロゴ”がポイントの「1500」は、タイムレスな人気を誇るシューズです。そんな2つのモデルから、このたびビンテージ感を表現した新色が登場。コーデに合わせやすいオフホワイトを基調としながらも、どこかレトロでおしゃれな存在感を放つ、他にはないスニーカーに注目です!熱狂的なファンを持つ「991」の新色がおしゃれ2001年に誕生した「991」は、ニューバランスの900番台シリーズの中でも、熱狂的なファンを持つことで知られるモデル。前足部とかかと部分に、衝撃吸収性に優れたABZORBを搭載しているのが特徴です。20年以上の時を経て復活した「Made in U.K. 991 V2」(税込3万7400円)は、アッパーデザインをアップデートし、軽量性とクッション性に優れた最新テクノロジーの“FuelCell”を搭載。新色の『VS2(WHITE)』は、オフホワイトをベースに、赤やネイビーがアクセントになった、レトロ感たっぷりなカラーリングがとってもおしゃれですよね。「1500」のクラシカル&上質なムードに釘づけ「M1500」は、ニューバランスを代表する「1000」シリーズの2代目として、1989年に誕生したモデル。ブランドを象徴する“Nロゴ”を小さく刺繍で表現し、新たな時代を感じさせた一足だといいます。クッション性と安定性に優れた一体成型ミッドソールを搭載し、快適な履き心地を叶えるのも魅力なんだそう。そんな「Made in UK 1500」(税込3万5200円)の新色『VSW(WHITE)』では、イギリスならではの上質なピッグスキンスエードに、メッシュを加えたコンビアッパー素材がポイントです。シンプル&クラシカルな見た目で、幅広いコーディネートに馴染みやすい上質なスニーカーは、長く大切に愛用したくなりそうですね。メンズサイズのみ展開される「576」も要チェックご紹介した「Made in U.K. 991 V2」と「Made in UK 1500」のサイズは、23.0〜29.0cmの展開。25.0〜29.0cmのみの展開となる、同じくビンテージ感を表現したオフホワイトカラーの「Made in UK 576」も登場しますよ。ニューバランス公式オンラインストアでは、どのモデルも6月21日(金)10:00より販売がスタート。上質でファッショナブルな白スニーカーを、この機会にぜひゲットしてみてはいかが?「Made in U.K. 991 V2」販売ページhttps://shop.newbalance.jp/「Made in UK 1500」販売ページhttps://shop.newbalance.jp/参照元:株式会社ニューバランス ジャパン プレスリリース