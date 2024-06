ハンギョドンと一緒に夏休みを堪能できる、「夏の休日」をコンセプトにしたテーマカフェが東名阪で開催決定! 期間限定の「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」の魅力に迫っちゃいます。サンリオの人気キャラ「ハンギョドン」が夏の主役に大抜擢!中国生まれの半魚人で「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍中のハンギョドン。昭和〜平成世代、Z世代など幅広い世代のファンから指示される人気者の夏の休日を一緒に楽しめるテーマカフェ「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」が、2024年7月4日(木)より東京と大阪にて、7月11日(木)より、愛知にて、期間限定でオープンする。

テーマ通り、夏らしさとハンギョドンのブルーがふんだんにあしらわれているテーマカフェ。メニューはハンギョドンの好物の冷やし中華やなるとがのった天津炒飯、餃子と麻婆豆腐をあいがけにしたハンギョドンのわんぱく丼など、食べごたえがありつつ、そのビジュアルも楽しいメニューが目白押し。浜辺でリラックスしている様子をイメージしたパフェや海でのんびり遊んでいる様子をイメージしたワッフルやドーナツなどのデザートの他、キャラクターをイメージしたドリンクや海をイメージした夏のドリンクなどもご用意されているので、フォトジェニックな美味しいフード&ドリンクを楽しんじゃおう。また、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典などもご用意。事前予約者限定カフェご利用特典として、事前予約をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「マーカーペン(全3種)」がランダムにひとつプレゼントされる。カフェご利用特典としては、カフェをご利用いただきメニューをご注文いただいた方に、まちがいさがしやハンギョドンの日常がのぞける楽しいコンテンツが盛りだくさんのフリーペーパー『ハンギョドンタイムス2024 夏 号外』と、『ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜』ショップカードがひとつつプレゼントされる。「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」ショップカードは先着順で各店無くなり次第終了となるので、お早めにどうぞ。オリジナルグッズは缶バッジやアクリルキーホルダーといったコレクションが楽しいアイテムの他に、コロンとしたフォルムが可愛いグラスやイラストが可愛いトートバッグやミニ巾着などもラインナップ。夏の思い出になりそうなアイテム揃いなので、カフェを楽しんだらショッピングもあわせてどうぞ!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431