木村拓哉が、自身三度目となるライブツアーの詳細情報を発表した。ツアータイトルは『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』。このライブは8月14日発売の3rdアルバム『SEE YOU THERE』を提げての3回目となるライブツアーになっている。

コロナ禍が明け、ライブでも声出しが可能になったが、木村自体のライブとしては前回はコロナ禍での開催だった為、声出しができない状況下での開催だった。そんな中今回は、声出しも完全OKとなった後での開催となる。また、前回より開催地を増やして今回は初めての福岡、仙台公演を行うことも発表。

『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

さらに、自身初のファンクラブ限定となる「Crew盤」のリリースも決定した。木村のファンクラブの名称が「C&C」となっており、由来としてはC(Captain(木村))&C(Crew(ファン))と言う意味だが、そのCrewの為だけの限定商品となっているとのこと。

そして、このCrew盤購入者限定の応募施策も発表された。購入した人の中から抽選でツアー終演後行われるC&C Secret Menuへの参加権が抽選で付与される。また、各地50名・計250名をコンサートチケット付きで招待する。応募期間は、6月21日(金)15:00から7月12日(金)12:00までとなっている。

Crew盤

木村拓哉コメント

本当にお待たせしました!ようやく「騒げる場所」を用意することが出来ました。今回のアルバムタイトル「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」はこの場所を意味してつけたタイトルです。前回のライブで「約束だぞ!どんなに悲しくても辛くても絶対に腐んなよ!」と言わせていただきましたが、何があっても腐らずにいてくれてありがとう!お陰で自分も腐らずにいられました。このライブツアーを通じてみんなで一つになりましょう!