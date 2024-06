ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』日本公開10周年をお祝いした『アナと雪の女王』OH MY CAFEが東京・大阪に期間限定オープン!

物語のダブルヒロイン「アナ」と「エルサ」にフォーカスしたメニューやオリジナルグッズが多数展開されます☆

ディズニー『アナと雪の女王』OH MY CAFE

スケジュール:

東京・新宿:OH MY CAFE開催期間:2024年7月5日(金)〜9月1日(日)所在地:東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI開催期間:2024年8月8日(木)〜9月8日(日)所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

※開催期間は変更になる可能性があります

ディズニー・アニメーション映画の名作『アナと雪の女王』日本公開10周年を記念して、「アナ」と「エルサ」にフォーカスしたスペシャルなカフェを開催。

“Sister’s Forever”をコンセプトに「アナ」と「エルサ」をイメージしたピンクと水色のグラデーションが涼しげな、特別感漂う世界観のカフェが展開されます。

社会現象を巻き起こし、アカデミー賞長編アニメーション賞、主題歌賞をディズニー初W受賞した人気作品である、2014年に日本で劇場公開された映画『アナと雪の女王』

2019年には続編『アナと雪の女王2』が公開され、今なお多くの人々に愛され続けています。

今回実施されるカフェのメニューは「アナ」「エルサ」「オラフ」などのキャラクターをモチーフにしたメニューや作品をイメージしたメニューなど、こだわりがつまったメニューばかり。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

また、ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。

そのほか、ワクワク感が楽しいランダムグッズやファッション雑貨などのオリジナルグッズや特典なども設け『アナと雪の女王』10周年を盛り上げるカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルうちわ」

事前予約金:770円(税込)/1名

事前予約者限定のカフェ利用特典として「オリジナルうちわ」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全3種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※柄は選べません

※仕様が変更になる場合があります

<アナ>サーモンピラフプレート

価格:2,090円(税込)

「アナ」をイメージした「サーモンピラフプレート」

マスカルポーネチーズを使用したソースをのせたサーモンとピラフのプレートです。

<エルサ>チキンブレッドプレート

価格:2,090円(税込)

エルサをイメージした「チキンブレッドプレート」

ヨーグルトソースをかけた、チキン・マッシュポテト・ブレッドのプレートメニューです。

<オラフ>エンジョイサマー♪カレー

価格:1,890円(税込)

ひまわりに囲まれて憧れの夏を満喫する「オラフ」のカレー。

ニンジンでできたお鼻が印象的です☆

<アナ&エルサ>仲良しパフェ

価格:1,590円(税込)

「アナ」と「エルサ」をイメージした「仲良しパフェ」

2人のイメージカラーであるピンクとブルーが取り入れられています。

<アナ>クランベリーサイダー/<エルサ>ミルクティー

メニュー名:左から)

・<アナ>クランベリーサイダー

・<エルサ>ミルクティー

価格:各990円(税込)

「<アナ>クランベリーサイダー」は、ミックスベリー入りのクランベリーサイダー。

「<エルサ>ミルクティー」は、バタフライピーティーを使用したブルーのミルクティーです。

それぞれオリジナルグラスで提供されます。

<クリストフ&スヴェン>キャロット&アップルドリンク/<オラフ>オレンジヨーグルトスムージー

メニュー名・価格:左から)

・<クリストフ&スヴェン>キャロット&アップルドリンク 990円(税込)

・<オラフ>オレンジヨーグルトスムージー 1,490円(税込)

「<クリストフ&スヴェン>キャロット&アップルドリンク」は、「スヴェン」の好物ニンジンを使用したドリンク。

「<オラフ>オレンジヨーグルトスムージー」は、「オラフ」をイメージしたオレンジ風味のヨーグルトスムージーになっています。

ホットミルク、ホットティー、ホットコーヒー

メニュー名:左から)

・ホットミルク

・ホットティー

・ホットコーヒー

価格:各690円(税込)

オリジナルマグカップで提供される、デカフェのホットドリンク。

ホットミルク、ホットティー、ホットコーヒーが用意されます。

スーベニア

カフェでメニューを注文した方のみが購入できるスーベニア。

オーロラグラスやティースプーン、マグカップ、白雲石コースターが販売されます。

オーロラグラス/ティースプーン

スーベニア名・価格:

オーロラグラス(全2種)2,200円(税込)対象メニュー:<アナ>クランベリーサイダー/<エルサ>ミルクティー購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べますティースプーン(全2種)1,100円(税込)対象メニュー:<アナ>クランベリーサイダー/<エルサ>ミルクティー/<クリストフ&スヴェン>キャロット&アップルドリンク/<オラフ>オレンジヨーグルトスムージー/ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べます

対象のドリンクをオーダーすることで購入できるオーロラグラスとティースプーン。

「アナ」「エルサ」柄それぞれ2種類ずつから選べます。

マグカップ、白雲石コースター

スーベニア名・価格:

マグカップ(全1種)2,200円(税込)対象メニュー:ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べます白雲石コースター(全2種)各1,320円(税込)対象メニュー:<アナ>クランベリーサイダー/<エルサ>ミルクティー/<クリストフ&スヴェン>キャロット&アップルドリンク/<オラフ>オレンジヨーグルトスムージー/ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー購入制限:1メニューにつき1点 ※好きな柄を選べます

マグカップと白雲石コースターも、対象のドリンクをオーダーすることで購入可能。

自宅でも『アナと雪の女王』の世界観を楽しむことができます。

オリジナルグッズ

『アナと雪の女王』のアートを使用したオリジナルグッズも多数ラインナップ。

物語に登場するキーキャラクターたちを描いたハンドタオルやキーホルダー、

季節を問わず愛用できる巾着やウッドマグネットなどが販売されます。

ステッカー/アクリルキーホルダー/ウッドマグネット

グッズ名・価格:左から)

・ステッカー(ランダム10種)605円(税込)

・アクリルキーホルダー(ランダム6種)825円(税込)

・ウッドマグネット(ランダム5種)880円(税込)

10周年の記念にふさわしいアートが使用されたステッカーやアクリルキーホルダー、ウッドマグネット。

ランダム仕様になっているので、どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

巾着

価格:各1,430円(税込)

種類:全2種(ネイビー、グリーン)

バッグインバッグや小物の収納として大活躍してくれる巾着。

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されているのも魅力です。

ミニタオル

価格:各1,430円(税込)

種類:全2種(ライトブルー、グリーン)

デイリーに活躍してくれるミニタオルは全部で2種類。

「アナ」や「エルサ」「オラフ」を描いたライトブルーと、「アナ」と「エルサ」が背中合わせになったグリーンがラインナップされます。

ヘアクリップセット、ミラー、エコバッグ

グッズ名・価格:

・ヘアクリップセット 1,540円(税込)

・ミラー 2,200円(税込)

・エコバッグ 2,750円(税込)

ファッションのワンポイントとして活躍してくれるヘアクリップセットとミラー。

見つめあう「アナ」と「エルサ」をプリントしたエコバッグも登場します。

涼しげで独特な空間の中、『アナと雪の女王』の世界を楽しみつくせるお食事を味わいながら、素敵な夏の思い出づくりが楽しめるカフェ。

2024年7月5日より東京・大阪にて順次開催されるディズニー映画『アナと雪の女王』OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

