上野・飛行船シアターで開催されたウタヒメドリーム2ndライブ「見たいの満天のペンライト」

アース・スター エンターテイメントが展開する音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」。1周年を記念した2ndライブ『見たいの満天のペンライト』が2024年6月9日、飛行船シアター(東京都台東区)にて昼夜2公演に渡り上演された。ウタヒメドリームは、昭和・平成・令和の神曲を“ウタヒメ”たちが歌い継ぐメディアミックスプロジェクト。同公演では、山粼玲奈さん(役:夢咲いぶき)、鈴木杏奈さん(役:桜木舞華)、其原有沙さん(役:真白清美)、花耶さん(役:HiREN)、鷲見友美ジェナさん(役:高木凛)、礒部花凜さん(役:水月ひかり)、倉知玲鳳さん(役:萩原ひまわり)の7人のキャストがウタヒメに扮し時代を超えた名曲を熱唱した。

2ndライブKV

花耶(HiREN)

礒部花凜(水月ひかり)

鷲見友美ジェナ(高木凛)

其原有沙(真白清美)

鈴木杏奈(桜木舞華)

【写真】倉知玲鳳(萩原ひまわり)

山粼玲奈(夢咲いぶき)

■時代を超えた名曲23曲を現代のウタヒメたちが表現夜の部の開幕を飾ったのは、7人のウタヒメが全員で歌う「ノーギフテッド」。2024年7月放送予定のTVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』のEDテーマを初披露したあと、豪華バックバンドによる生演奏のもと、ウタヒメたちがそれぞれの個性あふれるソロ歌唱へ。3曲目はHiRENを演じる花耶さんによる「悲しい夜を止めて」(河合その子さん)、5曲目は中森明菜さんの代表曲のひとつ「難破船」を水月ひかり役・礒部花凜さんが情感豊かに歌い上げる。昭和を彩った名曲を引き取るように、5曲目は家入レオさんが2014年にリリースした「チョコレート」を、高木凛に扮する鷲見友美ジェナさんが恋のもどかしさたっぷりに表現。ウタヒメの魅力や楽曲の世界観は歌唱だけでなく演出にも随所に現れた。12曲目の「セーラー服と機関銃」(薬師丸ひろ子さん)では、真白清美役の其原有沙さんがセーラー服に身を包み登場。曲の終わりには同名映画を象徴する台詞「カイカン」とつぶやき、観客からは大きな声援が上がった。時代を彩る名曲だけでなく、令和の今新たに生まれる楽曲をもターゲットにしたウタヒメドリーム。「絶対的女王アニソンのウタヒメ」の名を冠する桜木舞華さんは、2024年のTVアニメ『即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。』のEDテーマ「Haze」と、7月放送の『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』OPテーマ「AMBITTION」を続けて披露。バックダンサーを従え、桜木を演じる鈴木杏奈さんは、“絶対的女王”の名に恥じない圧倒的な歌唱力で、シアター中を赤いペンライトの光に包み込んだ。さらに、13曲目に登場した萩原ひまわりを演じる倉知玲鳳さんは、浜田省吾さんの名曲「MONEY」をハードなテンションそのままに熱唱。15曲目には夢咲いぶき役:山粼玲奈さんがロックバンド・ISLANDのバラード「STAY WITH ME」をみずみずしい歌声で歌い上げ、男性ボーカル楽曲も見事に表現した。同公演中には新情報として、2025年2月24日(振休)に、豊洲PITを会場にウタヒメドリーム史上過去最大規模となるイベントを開催すると発表。夢咲いぶき役の山粼玲奈さんは、熱狂冷めやらぬ観客に感謝の言葉を告げるとともに、「絶対にすごいことが起こると思うので、続報をお楽しみに!」と、来年のイベントへの期待をのぞかせた。観客からの大きなアンコールの声に応え、アンコールの8曲を含む全23曲を披露したウタヒメドリーム。大トリを飾る23曲目は本プロジェクトのデビュー曲「ウタヒメドリーム」を7人全員が歌唱。昭和・平成・令和の神曲と、現代のウタヒメたちのコラボレーションが、公演名そのままに観客席の“満天のペンライト”が消えることのない盛り上がりを生み出していた。『見たいの満天のペンライト』セットリスト(夜の部)01.ノーギフテッド / ウタヒメドリームオールスターズ02.ビューティフル・ドリーマー / 萩原ひまわり(倉知玲鳳)03.悲しい夜を止めて / HiREN(花耶)04.ハロー・グッバイ / 真白清美(其原有沙)05.難破船 / 水月ひかり(礒部花凜)06.チョコレート 高木凛(鷲見友美ジェナ)07.身も心も / 夢咲いぶき(山粼玲奈)08.Haze / 桜木舞華(鈴木杏奈)09.AMBITION / 桜木舞華(鈴木杏奈)10.雨のプラネタリウム / 水月ひかり(礒部花凜)11.DEPARTURES / HiREN(花耶)&桜木舞華(鈴木杏奈)12.セーラー服と機関銃 / 真白清美(其原有沙)13.MONEY / 萩原ひまわり(倉知玲鳳)14.GetWild / 桜木舞華(鈴木杏奈)15.STAY WITH ME / 夢咲いぶき(山粼玲奈)EN1.蛍 / 水月ひかり(礒部花凜)EN2.She has a dream / 夢咲いぶき(山粼玲奈)、真白清美(其原有沙)EN3.誘惑 / HiREN(花耶)EN4.狙いうち / 真白清美(其原有沙)、高木凛(鷲見友美ジェナ)EN5.誘惑光線・クラッ! / 高木凛(鷲見友美ジェナ)EN6.Runner / 萩原ひまわり(倉知玲鳳)EN7.Synchrogazer / 桜木舞華(鈴木杏奈)EN8.ウタヒメドリーム / ウタヒメドリームオールスターズ