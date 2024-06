ビリー・アイリッシュ、ユ・ジェソク＆チョ・セホと対面！記念ショットが話題

tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」のMCユ・ジェソク&チョ・セホが、ポップスターのビリー・アイリッシュに会った。昨日(19日)、番組の制作陣によると、3度目の訪韓を果たしたビリー・アイリッシュは、この日「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の収録に参加した。制作陣はユ・ジェソク&チョ・セホとビリー・アイリッシュが一緒に撮った写真を「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の公式Instagramを通じて公開し、注目を集めた。

写真の中でビリー・アイリッシュは、バンダナとメガネで彼女だけの洗練された魅力をアピールした。またチョ・セホは、ビリー・アイリッシュの緑色のヘアを完璧に再現し、注目を集めた。制作陣は「ビリー・アイリッシュと彼女の母親も一緒に収録現場を訪れ、ユ・ジェソク&チョ・セホと会った。収録現場にビリー・アイリッシュだけの部屋のような空間を作ったが、そこで様々な写真を撮りながら『ユ・クイズ』との出会いをたっぷり楽しんでくれた」とビハインドを語った。ビリー・アイリッシュが出演する「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、韓国で6月中に放送される予定だ。