木村拓哉が、自身三度目となるライブツアー<TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE>の詳細情報を発表した。このライブは8月14日発売の3rdアルバム『SEE YOU THERE』を提げての3回目となるライブツアーになっている。前回より開催地を増やして、今回は初めての福岡、仙台公演を行うことも発表。さらに自身初となるファンクラブ限定盤のリリースも発表となった。限定盤の名称は「Crew盤」。木村のファンクラブの名称が「C&C」となっており、由来としてはC(Captain(木村))&C(Crew(ファン))と言う意味だが、そのCrewのためだけの限定商品となっている。

ライブ・イベント情報

<TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE>





9月29日(日)Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) 開演時間18:00

9月30日(月)Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) 開演時間17:00

[神奈川]

10月13日(日)横浜アリーナ 開演時間18:00

10月14日(月・祝)横浜アリーナ 開演時間17:00

[愛知]

11月23日(土・祝)ポートメッセなごや第1展示館 開演時間18:00

11月24日(日)ポートメッセなごや第1展示館 開演時間17:00

[宮城]

12月14日(土)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 開演時間17:00

[福岡]

12月25日(水)マリンメッセ福岡A館 開演時間17:00



チケット料金:FC\11,000(税込)・一般\11,500(税込)

リリース情報

Crew盤(ファンクラブ限定盤)





限定応募施策:「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」コンサートチケット付き C&C Secret Menu

税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)

商品番号:NCS-3049

【ファンクラブ入会URL】

https://www.fc-member.familyclub.jp/page/fc_join

【Crew限定盤購入URL】

https://pop-up.merch-company.jp/s/j/item/detail/NCS-3049

リリース情報

『SEE YOU THERE』



[初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)] [初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)]



[初回限定盤B(CD+DVD)] [初回限定盤B(CD+DVD)]



[通常盤(CDのみ)] [通常盤(CDのみ)]

[初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)]

商品内容:CD+豪華ブックレット仕様

税込価格:\7,260(税抜価格:\6,600)

商品番号:VIZL-2336



[初回限定盤B(CD+DVD)]

商品内容:CD+DVD

特典DVD:・Stay Safe (Music Video) ・Head Shot (Music Video)・Music Video Making

税込価格:\4,840(税抜価格:\4,400)

商品番号:VIZL-2337



[通常盤(CDのみ)]

商品内容:CD

税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)

商品番号:VICL-65980



・収録曲

[CD収録曲順]

M1 「No Night, No Starlight」

作詞:前田甘露 作曲:久保田利伸

編曲:柿崎洋一郎

M2 「“10月の恋人たち(Lovers in October)”」

作詞・作曲:竹内まりや 編曲:多保孝一

M3 「ここにいる」

作詞・作曲:柳沢亮太(SUPER BEAVER)

編曲:柳沢亮太、河野圭

M4 「Head Shot」

作詞 : MiNE 作曲・編曲: Albin Nordqvist

M5 「‘Cause I love you」

作詞:佐藤舞花 作曲:久保田利伸

編曲:柿崎洋一郎

M6 「メニュー」

作詞:明石家さんま / Tiger

作曲・編曲:井出泰彰

M7 「君の空気に触れた瞬間(とき)」

作詞・作曲:吉田拓郎 編曲:鳥山雄司

M8 「Crazy in love」

作詞・作曲:堂本 剛 編曲:堂本 剛 / Gakushi

M9 「心得」

作詞・作曲:Uru 編曲:清水俊也

M10「Cherry Bomb」

作詞:Komei Kobayashi

作曲 : Rasmus Viberg / Stefan Ekstedt / Samuel Waermo

編曲 : Stefan Ekstedt / Samuel Waermo

M11「Stay Safe」

作詞:AI 作曲・編曲:AI / UTA

さらに、このCrew盤購入者限定の応募施策も発表。購入すれば抽選でツアー終演後行われるC&C Secret Menuへの参加権が付与される。各地50名、計250名をコンサートチケット付きで招待する。応募期間は6/21(金)15:00〜7/12(金)12:00まで。●木村拓哉 コメント本当にお待たせしました!ようやく「騒げる場所」を用意することが出来ました。今回のアルバムタイトル「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」はこの場所を意味してつけたタイトルです。前回のライブで「約束だぞ!どんなに悲しくても辛くても絶対に腐んなよ!」と言わせていただきましたが、何があっても腐らずにいてくれてありがとう!お陰で自分も腐らずにいられました。このライブツアーを通じてみんなで一つになりましょう!