BABYMETALが、主催フェス「FOX_FEST」で共演が実現したPOLYPHIAとの「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」のLIVEミュージックビデオを公開した。5月25日(土)、26日(日)、さいたまスーパーアリーナにて開催された「FOX_FEST」にてPOLYPHIAのギタリストのTim HensonとScott LePageがBABYMETALのステージにゲスト出演し、「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」で待望の共演を果たした。同楽曲は、2019年10月に発売されたBABYMETALの3rdアルバム『METAL GALAXY』に収録されている楽曲で、公開されたLiveミュージックビデオは、POLYPHIAの二人の華麗なギタープレイとBABYMETALが表現した幻想的な楽曲の世界観を、巨大LEDを使用した壮大な映像や繊細なレーザーなどFOX_FESTならではの演出とともに楽しめる内容となっている。

なお、BABYMETALとPOLYPHIAは、現地時間6月20日(木)にデッセル、ベルギーで開催される巨大野外ロックフェス「Graspop Metal Meeting」に出演することが決まっている。・FOX_FEST 特設ページ https://foxfestjapan.com・BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com