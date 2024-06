木村拓哉、声出し解禁後初のライブツアー開催決定！自身初となるCrew盤もリリース

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「ようやく“騒げる場所”を用意することが出来ました」(木村拓哉)

木村拓哉の自身3度目となるライブツアーの詳細が発表された。

タイトルは『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』。3rdアルバム『SEE YOU THERE』(8月14日発売)を引っさげてのツアーとなる。

コロナ禍が明け、ようやくライブでも声出しが可能になったが、木村自体のライブとしては前回はコロナ禍での開催だったため、声出しができない過酷な状況下での開催だった。しかし、今回は声出しも完全OKとなったあとでの開催で期待が高まるところだ。

前回のツアーよりも開催地を増やし、今回は初の福岡、仙台公演を行うことも決定。

さらに、自身初となるファンクラブ限定盤のリリースも発表。限定盤の名称は「Crew盤」。木村のファンクラブの名称が「C&C」で、由来としてはC(Captain=木村)&C(Crew=ファン)という意味だが、そのCrewのためだけの限定商品となる。

また、Crew盤購入者限定の応募施策も明らかになった。購入者の中から抽選でツアー終演後に行われる『C&C Secret Menu』への参加権が抽選で付与される。各地50名、計250名をコンサートチケット付きで招待。詳細はまだ不明だが、SecretなMenuを楽しみに待とう。応募期間は6月21日15時から7月12日12時まで。

ライブ情報

『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

09/29(日)大阪・Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)

09/30(月)大阪・Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)

10/13(日)神奈川・横浜アリーナ

10/14(月・祝)神奈川・横浜アリーナ

11/23(土・祝)愛知・ポートメッセなごや第1展示館

11/24(日)愛知・ポートメッセなごや第1展示館

12/14(土)宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12/25(水)福岡・マリンメッセ福岡A館

リリース情報

2024.08.14 ON SALE

ALBUM『SEE YOU THERE』

アルバム『SEE YOU THERE』特設サイト

https://takuya-kimura.jp

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026606.html