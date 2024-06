ライアン・マーフィー新作ドラマに『ホワイトカラー』マット・ボマーらが出演！

ヒットメイカーのライアン・マーフィー(『Glee/グリー』『9-1-1:LA救命最前線』)が米Huluで手掛ける新作シットコムに、マーフィーと以前も仕事をしたことのあるドラマスターたちが出演することが分かった。米Varietyが伝えている。

『フュード/確執 カポーティ vs スワンたち』の日本上陸を控えるマーフィーは、『The Golden Girls(原題)』のようなシットコムを新たに手掛けるという。『The Golden Girls』は米NBCで1985年から1992年にかけて放送されたシットコム。マイアミを舞台に、夫に先立たれたり離婚をして独りになったりした年配の女性4人のシェアハウス生活を描き、批評家から高い評価を得た。エミー賞とゴールデン・グローブ賞の作品賞も受賞しており、今なおTV史に残る傑作ドラマの一つに挙げられることも。

マーフィーが製作総指揮を務める新作のタイトルは『Mid-Century Modern(原題)』。公式あらすじによると、「ある程度の年齢に達したゲイの親友3人が、ある人の予期せぬ死をきっかけに、黄金期を一緒に過ごすことを決意。裕福なバニーが母シヴィル、Z世代の家政婦とともに住むパーム・スプリングスの家に一緒に住むことになる」という。

クリエイターとして、人気コメディドラマ『ウィル&グレイス』のデヴィッド・コーハンとマックス・マッチニックも参加。マルチカメラ形式のシットコムには、『ホワイトカラー』のマット・ボマーと『グッド・ワイフ』のネイサン・レインがキャスティングされた。

『ノーマル・ハート』『ボーイズ・イン・ザ・バンド』『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』といったマーフィー作品に出演してきたマットは、『The Golden Girls』でベティ・ホワイト(『ボストン・リーガル』)が演じた天然キャラ、ローズのようなキャラクターのジェリー・フランクを演じるとのこと。『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』と『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』でマーフィーと組んだネイサンは、成功したビジネスマンで愛を探し求めるバニー・シュナイダーマンという役どころ。彼らのほかには、リンダ・ラヴィン(『The O.C.』)がバニーの母親で頭はいいものの独特観念の薄いシヴィルを演じる。

EXCLUSIVE: Matt Bomer and Nathan Lane are set to star in “Mid-Century Modern,” a multi-cam series for Hulu executive produced by Ryan Murphy and created by “Will & Grace’s” Max Mutchnick and David Kohan. https://t.co/Tpm3ABSbtM

- Variety (@Variety) June 18, 2024