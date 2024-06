【第4話】6月20日 公開

小学館は6月20日、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第4話「不意打ち」を「サンデーうぇぶり」にて公開した。

体育の授業は薄着だからと気を付ける池沢だが、思わぬ所に隙が潜んでいた。そしてジャージの上着を江口に渡したままの池沢が見た光景とは……。

