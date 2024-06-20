掌動-XX 「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム&ン・ダグバ・ゼバ」セットが発売
バンダイスピリッツは、『仮面ライダークウガ』より「掌動-XX 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム&ン・ダグバ・ゼバセット」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年12月発送予定。
2024年12月発送予定「掌動-XX 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム&ン・ダグバ・ゼバセット」(6,930円)
彩色済み食玩アクションフィギュアの最新ブランド「掌動-XX 仮面ライダー」シリーズより、「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」と「ン・ダグバ・ゼバ」のフィギュアが登場。圧倒的な造形と彩色で究極の力を持つ2人を立体化し、セットにしてプレミアムバンダイ限定で発売する。
本体のサイズは、高さ約110mm×幅約50mm。「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」には、交換用頭部(ダークアイズver.)に加えて多数の手首パーツが付属する。
(C)石森プロ・東映
2024年12月発送予定「掌動-XX 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム&ン・ダグバ・ゼバセット」(6,930円)
本体のサイズは、高さ約110mm×幅約50mm。「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」には、交換用頭部(ダークアイズver.)に加えて多数の手首パーツが付属する。
(C)石森プロ・東映