英テクノロジー企業のNothingは、安価なサブブランドのCMFで新型スマートフォン「CMF Phone 1」を7月8日に発表すると予告しました。新型ワイヤレスイヤホン「Buds Pro 2」とスマートウォッチ「Watch Pro 2」も登場すると述べています。

これは「CMF by Nothing」アカウントがXでシェアした情報です。英国の夏時間(BST)で7月8日10時発表とのこと(日本時間では8日の18時)。

A wonderful turn of events.

Buds Pro 2 and Watch Pro 2 join Phone 1 in the new CMF by Nothing line-up.

Learn everything at our next Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST. pic.twitter.com/we04dldkBa

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 18, 2024