¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡õ¿åËÎËãÈþ
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î31Æü¡Á9·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¤È¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤¬¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡1978Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Êç¶â¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ±°Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢46Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û433²¯64Ëü3146±ß¤Ë¾å¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¿×Â®¤ÊºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ëÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ÎÂ£Äè¡¢Á´¹ñ¿©»Ù±ç³èÆ°¶¨ÎÏ²ñ¤È¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯11·î¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¡×¤Î1¼Ò¤Ç´óÉÕ¶â¤ÎÃåÉþ¤¬È¯³Ð¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï1978Ç¯¤ÎÂè1²ó¤«¤éºòÇ¯¤ÎÂè46²ó¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÌóÈ¾À¤µª¤Î´Ö¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹à·è°Õá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£º£¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡©¡¡¼«¤é¤Î³èÆ°¡¢ÈÖÁÈ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Óà¸µÇ¯á¤Ë¤¹¤ë¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¯É½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎµÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¡£ÈÖÁÈ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¡ÖWill Love Save the Earth¡©¡Ê°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïº£²ó¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤¬¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï2006Ç¯¡¢2010Ç¯°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡£µÜºê¸ãÏ¯»á¤Ï½é¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î31Æü¡Á9·î1ÆüÊüÁ÷¡£
¢¨¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡ÙÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌµÅÄ¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡ÙÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌµÅÄ¹ä¥³¥á¥ó¥È
¢¡º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¡¡¡Øº£Ç¯¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÊüÁ÷¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¡ÄºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÊç¶â¤ÎÃåÉþ¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁ±°Õ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°»öÂÖ¤Ë¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ï¿ô¥ö·î¤Î´Ö¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÍý²ò¤òÂ×¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿®Íê¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ÎÁ±°Õ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¡¢»Ù±ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¼ê¤¬¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êµÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¡£
¡¡¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ä¤³¤ÎÌä¤¤¤òº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·è¤á¤¿Æü¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Çº¤ó¤ÀËö¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ï¡¢»þÂå¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤òÁ¡ºÙ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò³¨¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¡¢ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö°¦¤À¤±¤¸¤ãÃÏµå¤òµß¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤É¡¢µÜºê¸ãÏ¯·¯¤Ê¤é¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡¢¤½¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤òÀµÌÌ¤«¤éÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¸ãÏ¯¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò³¨¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸ãÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ²ñÏÃ¤Ï¡¢¸ãÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìËç¤Î³¨¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¸¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÖWill Love Save the Earth¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¡¢¸¤¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖI have no idea.¡×¡ÖWhat do you think¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëàÃÏµåá¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¡¢ÈéÆù¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤¿¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢²þ¤á¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤À¤¿¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤¬¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡1978Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Êç¶â¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ±°Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢46Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û433²¯64Ëü3146±ß¤Ë¾å¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¿×Â®¤ÊºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ëÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ÎÂ£Äè¡¢Á´¹ñ¿©»Ù±ç³èÆ°¶¨ÎÏ²ñ¤È¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï1978Ç¯¤ÎÂè1²ó¤«¤éºòÇ¯¤ÎÂè46²ó¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÌóÈ¾À¤µª¤Î´Ö¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹à·è°Õá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£º£¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡©¡¡¼«¤é¤Î³èÆ°¡¢ÈÖÁÈ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Óà¸µÇ¯á¤Ë¤¹¤ë¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¯É½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎµÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¡£ÈÖÁÈ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¡ÖWill Love Save the Earth¡©¡Ê°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïº£²ó¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤¬¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï2006Ç¯¡¢2010Ç¯°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡£µÜºê¸ãÏ¯»á¤Ï½é¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î31Æü¡Á9·î1ÆüÊüÁ÷¡£
¢¨¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡ÙÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌµÅÄ¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡ÙÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌµÅÄ¹ä¥³¥á¥ó¥È
¢¡º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¡¡¡Øº£Ç¯¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÊüÁ÷¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù¡ÄºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÊç¶â¤ÎÃåÉþ¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁ±°Õ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°»öÂÖ¤Ë¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ï¿ô¥ö·î¤Î´Ö¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÍý²ò¤òÂ×¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿®Íê¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ÎÁ±°Õ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¡¢»Ù±ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¼ê¤¬¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êµÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¡£
¡¡¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ä¤³¤ÎÌä¤¤¤òº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·è¤á¤¿Æü¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Çº¤ó¤ÀËö¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ï¡¢»þÂå¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤òÁ¡ºÙ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò³¨¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¡¢ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö°¦¤À¤±¤¸¤ãÃÏµå¤òµß¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤É¡¢µÜºê¸ãÏ¯·¯¤Ê¤é¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡¢¤½¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤òÀµÌÌ¤«¤éÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¸ãÏ¯¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò³¨¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸ãÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ²ñÏÃ¤Ï¡¢¸ãÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìËç¤Î³¨¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¸¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÖWill Love Save the Earth¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¡¢¸¤¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖI have no idea.¡×¡ÖWhat do you think¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëàÃÏµåá¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¡¢ÈéÆù¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤¿¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢²þ¤á¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤À¤¿¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£