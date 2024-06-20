LUN8、日本デビュー曲「Evergreen」MV公開！オフィシャルファンクラブも開設

ASTROが所属するfantagioの新人8人組ボーイズグループLUN8が、6月19日（水）に日本デビューを果たした。日本デビュー曲となる「Evergreen」は、ポジティブな歌詞で思わず口ずさみたくなるキャッチーで爽やかな曲だ。今回公開となった「Evergreen」のミュージックビデオは、見覚えのないビーチで目覚めたメンバーが砂浜に落ちている部品から何かのスイッチを作り、そのスイッチを使って海を切り開き、自分たちの音楽やダンスを披露するファンタジックな作品になっている。

今回のリリースCDには、「Evergreen」「My Tune」の他に日本オリジナル楽曲「LOUDER」、1stミニアルバム「CONTINUE？」のタイトル曲「Wild Heart」のJapanese version、2ndミニアルバム「BUFF」の収録曲「PASTEL」のJapanese versionが収録されており、全5曲が音楽サイトでも配信中だ。タイトル曲の「Evergreen」は日本テレビ系「バズリズム02」7月期のオープニングテーマ曲に、「My Tune」はフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」6・7月度エンディングテーマ曲、フジテレビ系音楽番組「Tune」6月度エンディングテーマ曲に決定している。また、LUN8 JAPAN OFFICIAL FANCLUB「LUV8 JAPAN」もオープンした。7月に開催を予定している日本初ファンミーティングのFCチケット先行予約も受付中だ。日本での活動に勢いを増すLUN8から目が離せない。

■リリース情報

日本1stシングル「Evergreen」

発売中



◯初回限定盤A（CD+Blu-ray）品番：HDS-0007〜0008

価格：2,750円（税込）



＜CD収録曲＞

1.Evergreen

2.My Tune

3.LOUDER

4.Wild Heart-JP Ver.-

5.PASTEL-JP Ver.-



＜Blu-ray収録内容＞

1.「Wild Heart」 Music Video

2.「Voyager」 Music Video

3.「PASTEL」 Music Video

4.「SUPER POWER」 Music Video



＜封入特典＞

・フォトカードA（8種／ランダム1枚）



◯初回限定盤B（CD+Photobook）品番：HDS-0009

価格：2,200円（税込）



＜CD収録曲＞

1.Evergreen

2.My Tune

3.LOUDER

4.Wild Heart-JP Ver.-

5.PASTEL-JP Ver.-



＜封入特典＞

・フォトブック 24P（142mm×124mm）

・フォトカードB（8種／ランダム1枚）



◯通常盤（CD）品番：HDS-0010

価格：1,760円（税込）



＜CD収録曲＞

1.Evergreen

2.My Tune

3.LOUDER

4.Wild Heart-JP Ver.-

5.PASTEL-JP Ver.-



※商品仕様・封入特典・収録内容等は予告なく変更になる場合がございます。



■日本ファンクラブ概要

LUN8 JAPAN OFFICIAL FANCLUB「LUV8 JAPAN」

サイトURL



【会費】

・年額会員：入会金 1,100円（税込）／年会費 5,500円（税込）

・月額会員：入会金 0円／月会費 550円（税込）



【会員限定コンテンツ】

・ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧

・メールマガジンの配信（不定期）

・チケット先行受付（※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください）

※年額会員/月額会員で特典が異なります。

※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。



■関連リンク

LUN8日本公式X（旧Twitter）

