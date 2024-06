ディズニーストアから、これからの季節の暑さ対策にぴったりなひんやり涼しい夏のマストアイテムが登場。

ブランケットやクッション、ウォーターボトルなど、おでかけ先やお家でも活躍するグッズだけでなく、スイムグッズなど5種をピックアップしていきます☆

ディズニーストア「夏のひんやりグッズ」

特集ページURL:http://disneystore.jp/cool-items/2024

ディズニーストアに、かわいく暑さ対策できる、見ているだけで涼しい、暑い夏をたのしく快適に過ごすための、”ひんやり”かわいいグッズが続々登場。

ブランケットやクッション、ウォーターボトルなど、おでかけ先やお家でも活躍するグッズが多数展開されています。

数ある魅力的なグッズの中から、5つのグッズをピックアップして紹介していきます☆

使わないときもかわいくて癒やされる、ひんやり素材のブランケット

価格:各4,800円(税込)

仰向けに寝転んでいる「くまのプーさん」や、おすわりポーズの「ベイマックス」が、のんびりとリラックスしているデザインがかわいい、ぬいぐるみケース入りのクールブランケット。

背中のファスナーを開けると、中にブランケットが入っています。

プリント柄の面はつるつるひんやりとした触感で、暑い日の夜はもちろん、お昼寝のお供にもおすすめです。

プーさん ブランケット ケース入り Cool Summer Room Wear

サイズ:

収納時 約 高さ18.5×幅48×奥行き23cm

ブランケット 約 縦70×横100cm

「くまのプーさん」のかわいいケース入りクールブランケット。

仰向けに寝転んで、のんびりリラックスする「くまのプーさん」がデザインされています。

背中のファスナーを開けると、

中にブランケットが入っています。

プリント柄の面はつるつる、ひんやりとした触感なので、暑い日の夜はもちろん、お昼寝のお供にもおすすめです。

ベイマックス ブランケット ケース入り Cool Summer Room Wear

サイズ:

収納時 約 高さ 32×幅37×奥行き25cm

ブランケット 約 縦70×横100cm

お腹に手を当てながらお座りする「ベイマックス」をデザインしたクールブランケット。

コロンとしたフォルムの「ベイマックス」が、お腹を見つめている姿で登場します。

背中のファスナーを開けると、中にブランケットが入っています。

サクランボと「ベイマックス」のパターン柄が大人かわいい一枚です。

モチモチひんやり 触り心地抜群のクッション

価格:各4,400円(税込)

浮き輪に乗ってくつろぐ「ドナルドダック」や、のんびりリラックスポーズの「スティッチ」を再現したクールクッション。

「ドナルドダック」の浮き輪と「スティッチ」のお腹部分は、もちもち、ひんやり触感で癒されながらクールダウンできる暑い季節に嬉しい仕様です。

お部屋のアクセントにもなり、夏に向けたちょっとした模様替えにもぴったりなグッズです。

ドナルド クッション Cool Summer Room Wear

サイズ:約 高さ23×幅32×奥行き32cm

夏を楽しむ「ドナルドダック」をデザインしたクッション。

浮き輪に乗ってのんびりくつろぐ「ドナルドダック」が再現されています。

浮き輪部分はモチモチ、ひんやりとした触感が魅力です☆

スティッチ クッション Cool Summer Room Wear

サイズ:約 高さ21×幅30×奥行き52cm

ほわほわ素材でのんびりリラックスポーズの「スティッチ」を再現したクールクッション。

目を閉じて両手を広げた「スティッチ」が抱き心地の良いサイズで展開されます。

お腹部分に触るとひんやりする素材を使った、暑い夏に嬉しい仕様です。

ぱっと目を引くかわいらしい存在感なので、プチ模様替えにもおすすめです☆

さらっとした着心地の旅行先でも活躍する半袖パジャマ

価格:各4,800円(税込)

襟付きシャツとショートパンツがセットになったツーピースタイプの半袖パジャマ。

「ドナルドダック」や「チップ&デール」のほか、『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」柄が展開されます。

アリエル 半袖パジャマ ピンク Summer Room Wear

サイズ:M〜L

お家時間を楽しくハッピーに過ごすために欠かせない『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」をデザインした半袖パジャマ。

「アリエル」やシェル、ヒトデなどを描いた夏らしい総柄デザインです。

凹凸のある生地を使用した、べたつかずさらっとした着心地に仕上げられています。

チップ&デール 半袖パジャマ ベージュ Summer Room Wear

サイズ:M〜L

旅行に便利な刺しゅう入りの巾着が付いた「チップ」と「デール」デザインの半袖パジャマ。

アイスクリームや冷たいドリンク、麦わら帽子などを描いた夏らしい総柄デザインです。

黒色のパイピングやウエストリボンがアクセントになっています☆

炭酸飲料もひんやりキープ!冷たさが持続するウォーターボトル

価格:各3,500円(税込)

プーさんや『ピノキオ』のフィガロ、『ふしぎの国のアリス』のヤングオイスターがデザインされた炭酸飲料対応の華やかなカラーリングのウォーターボトル。

カラビナのように開閉するふたの持ち手が便利なポイントです。

お気に入りの飲み物の冷たさをキープしながら気軽に持ち運ぶことができ、お出かけ先やオフィスなど日常生活のあらゆるシーンで活躍してくれます。

キッズ用スイムグッズ

ラインナップ・価格:

・スイムバッグ 2,500円(税込)

・半袖パーカー 3,300円(税込)

・スイムウェア<アリエル> 4,200円(税込)

・サンダル 1,700円(税込)

プールやビーチ、水遊びの際に活躍する、キャラクターらしさが詰まったスイムグッズが多数登場。

中でも、キッズ用のスイムウェアは、生地にUVカット加工を施し、紫外線が気になる季節も安心です。

エルサ キッズ用水着・スイムウェア セパレート ラッシュガード セット タイダイ染め風 Swim

サイズ:100、110、120

『アナと雪の女王』のヒロイン「エルサ」をデザインしたキッズ用スイムウェアと、クロップド丈ラッシュガードのセット。

ラッシュガードはお子さんが長時間水辺で過ごす時に強い紫外線から肌をガードし、ケガの防止や身体を冷えから守る役割も期待できます。

タイダイ染め風のおしゃれなデザインで、ビキニボトムスや

スカートとのコーディネートが楽しめます。

生地にはUVカット加工が施されています。

アリエル キッズ用水着・スイムウェア セパレート セット シェルパターン マーメイド Swim

サイズ:100、110、120

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインは、セパレートタイプのスイムウェアとロングスカートの3点セット。

七色にきらめく銀色のトリムや、

シェル柄プリントが華やかで、

スカートの裾はまるで人魚の尾ひれのようなデザインです。

ジャスミン キッズ用水着・スイムウェア セパレート ヘアバンド付き Swim

サイズ:100、110、120

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザインは、セパレートタイプのスイムウェアとヘアバンドの3点セット。

「ジーニー」や「アブー」、魔法のランプを描いたゴールドプリントを施し、

ヘアバンドには、キラキラきらめく大きなビジューがついています。

ブランケットやクッション、ウォーターボトルなど、おでかけ先やお家でも活躍するグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて販売されている「夏のひんやりグッズ」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

