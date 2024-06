1976〜1973年にディープ・パープルに在籍し、2016年に同バンドの一員としてロックの殿堂入りしたグレン・ヒューズは、ディープ・パープルの現メンバー達とこの先、口をきくつもりはないそうだ。最近、『Guitar Interactive Magazine』のインタビューで、ロックの殿堂の式典以降、ディープ・パープルのメンバー達と話をしたかと問われたグレンは、「ノーだ。俺は彼らの誰とも、この先もう二度と話をするつもりはない」と答えた。

