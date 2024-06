ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は仕切り付きで盛り付けやすく、スタッキングもできる「ムーミン」デザインのランチプレートを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」ランチプレート

価格:各3,490円(税込)

サイズ:幅約21cm、奥行約22、高さ約3.5cm

重量:650g ※多少の差異が生じる場合があります

電子レンジ、食器洗浄機:使用可

オーブンレンジ:使用不可

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

仕切り付きで、汁気のあるものも盛り付けやすい、「ムーミン」デザインのランチプレートがベルメゾンに登場。

程よい高さの仕切りで味が混ざりにくく、適度な重みと高級感がある磁器製のプレートです!

鮮やかな色使いの3柄展開なので、気分に合わせて使い分けたり、家族で使い分けることもできます。

仕切りの端部分は丸みを帯びており、スプーンでもすくいやすいのもうれしいポイント。

すっきりスタッキングできるため、コンパクトに収納可能です☆

おはな柄

明るい黄色のお花が目を引くランチプレート。

「リトルミイ」や「ミムラねえさん」「ニョロニョロ」も描かれた楽しいデザインです!

りんご柄

リンゴの皮をむく「ムーミンママ」や、リンゴを運ぶ「リトルミイ」が描かれたデザイン、

シンプルなアートに映える、真っ赤なリンゴがアクセントになっています。

なみ柄

海を楽しんでいるようなデザインの、なみ柄。

釣りをする「スナフキン」や、泳ぐ「ムーミン」など、さわやかな印象です☆

仕切り付きで盛り付けやすいランチプレートが、3種類のデザインで登場。

「ムーミン」ランチプレートは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

