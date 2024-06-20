大坂ら元グランドスラム女王4人にWC ウィンブルドン
【AFP＝時事】テニスのウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）、女子シングルスのワイルドカード（主催者推薦）が19日に発表され、元世界ランキング1位の大坂なおみ（Naomi Osaka）ら四大大会（グランドスラム）の優勝経験者から4人が選出された。
全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament）と全米オープン（US Open Tennis Championships）を2度ずつ制している大坂は、出産などを経て5年ぶりのウィンブルドン出場となる。
その他では、2018年大会覇者のアンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）と元全豪オープン女王のキャロライン・ウォズニアッキ（Caroline Wozniacki、デンマーク）の元世界ランク1位の2人に加え、2021年の全米を予選から制した地元のエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）らが選ばれた。
今年のウィンブルドンは7月1日に開幕する。
【翻訳編集】AFPBB News
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