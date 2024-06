【USJ×アニメ「チェンソーマン」コラボ】今秋 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、TVアニメ「チェンソーマン」とのコラボレーションを期間限定で開催する。

アニメ「チェンソーマン」は、斬新な展開で話題の藤本タツキ氏による同名コミックスを原作とした作品。原作コミックスは累計発行部数2,700万部を突破し、2023年12月には劇場版「チェンソーマン レゼ篇」制作も発表されている。

今回、初となるコラボレーションでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの迫力のスケールと高いクオリティによって再現された作品の世界を、リアルに全身で体感できる。過激で予測不能な「チェンソーマン」の世界へ没入できる体験を楽しめる。

今秋には他にも、「チェンソーマン」の追加情報を含め、期間限定の刺激的なプログラムが用意されている。

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA