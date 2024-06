ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ブロック状のミッキーモチーフが玄関を明るくしてくれる、ディズニーデザイン「洗えるミックスシャギーの玄関マット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗えるミックスシャギーの玄関マット」

サイズと価格:【約40×65】3,990円(税込)、【約50×80】6,490円(税込)、【約60×90】8,990円(税込)、【約70×120】12,900円(税込)

品質:アクリル100%

すべりにくい加工

パイル長:約28mm

全厚:約31mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

踏み心地のいい、ふかふかシャギー素材の玄関マット。

ミッキーモチーフをブロック状に配置したデザインが玄関を明るく演出してくれます!

ボリューム感と高級感があるので、お客様をお迎えする玄関にぴったり◎

カラーは、ピンクやオレンジやベージュなどの温かみのある配色使いにほっこりとする「ピンク系」と、

ピンクにブルー、グリーンなどのポップで明るい雰囲気の「マルチカラー」、

シックで落ち着きのある「モノトーン」の3色展開です。

同じデザインでもカラーが変わるだけで雰囲気も異なり、インテリアやお好みに合わせて選ぶことができます☆

それぞれ4種類のサイズから選べるのもうれしい。

<素材アップ>

毛足の長いシャギー素材が、玄関にふさわしい存在感!

ふわふわの踏み心地で足触りがいいのも魅力的!

裏面にはすべりにくい加工が施されているので、小さなお子様のいるご家庭にも安心です。

ズレにくいので、すべらないのはもちろん、掃除機もラクラク。

ストレスなくスムーズに掃除機がかけられます。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもOK!

汚れが気になったらすぐに洗え、清潔な状態をキープできます。

毎日の「いってきます」「ただいま」をミッキーモチーフと一緒に!

ブロック状のミッキーモチーフが玄関を明るくしてくれる、ディズニーデザイン「洗えるミックスシャギーの玄関マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

